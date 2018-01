Adrián Martín continúa con molestias y Bonomo ya entrena con el grupo

El Xerez Deportivo FC volverá a tener bajas de cara al encuentro que debe disputar el domingo, a la una de la tarde, ante el UP Viso en el San Sebastián. Barba y Jorge Herrero están sancionados y Adrián Martín continúa sin dejar atrás los problemas físicos por los que el pasado domingo no pudo jugar frente al Algabeño en Chapín. El canario arrastra molestias en el abductor derecho. Cuenca, enfermo, tampoco entrenó ayer. Por contra, Bonomo ya trabaja con el grupo y ha superado los problemas que tenía en la parte posterior del muslo derecho. Tanto Bello como Expósito están entre algodones pero no deben tener problemas para jugar.

Expósito, que se lesionó en un entrenamiento de la pasada semana, admite que "me encuentro mejor pero tengo algunas molestias en la zona de los isquiotibiales por el esfuerzo del domingo. Espero llegar sin problemas".

El delantero azulino conoce bien al rival del domingo y no se fía del conjunto visueño pese a que no ha ganado aún como local y que no ha conseguido marcar. De hecho, el ariete detalla que "la pasada temporada me enfrenté a ellos con la Roteña y me espero un partido muy trabado porque el campo creo que es uno de los peorcitos de la categoría, es un terreno de juego muy duro, trabado y de césped artificial. Va a ser un encuentro de poco juego, de muchas disputas, de mucho juego aéreo. Además, a eso hay que unir la motivación que deben tener, querrán darle también un día una alegría a su afición. De todos modos, el equipo está preparado para competir en cualquier campo y vamos con la intención de volver con los tres puntos como siempre".

La victoria de la pasada semana sobre la campana ha reforzado la moral de un XDFC que, bajo el punto de vista de Expósito, está "fuerte, no se rinde, cree en sus posibilidades y así lo demostramos. Nos empataron tarde pero no bajamos los brazos, sabía que tendríamos una y que podíamos sacar adelante el partido".