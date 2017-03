Juan Antonio "Si fuéramos un no va más, seríamos como el Cádiz B en la tabla"

-tras ganar al Cádiz B dijo que si ganaban al Estrella ascenderían. ¿Sigue pensando lo mismo?

-Digamos que es en un sentido cercano: si ganamos estamos metidos y si perdemos lo tenemos difícil. A falta de ocho partidos asegurar que se va a ascender, no se puede; pero es verdad que si conseguimos la victoria estamos en la pomada, y a falta de ocho jornadas tenemos todas las opciones del mundo. Si perdemos, la cosa se pone complicada.

-Al estar más cerca este rival en la tabla, el partido es si cabe más importante por los tres puntos que se suman y los que no suman ellos...

-Sí, claro. Todos estos partidos, sobre todo con equipos así, ahora tenemos este partido y el del Ciudad de Lucena que son dos equipos que están en la misma situación que nosotros, y todo lo que sea sumar puntos evidentemente es restarle a ellos, por eso son partidos enormemente importantes y que van a marcar un poco lo que pueden ser los siete u ocho partidos últimos.

-¿Qué opinión le merece el rival, el Estrella?

-El que en la jornada 29 está tercero es por méritos propios. Es un equipo que no parecía que iba a estar en esa posición pero también es verdad que cuando después de 29 jornadas está ahí arriba, es que ha hecho méritos. Yo lo he visto un par de veces, me parece un equipo muy completo, un equipo que trabaja bien, con una idea clara de lo que quiere y ciertamente va a ser un equipo complicado.

-Por las declaraciones de su entrenador parece que llegan a Chapín como víctimas...

-Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Normalmente los técninicos decimos muchas pijadas antes y después de los partidos.

-Pero dice que el Xerez DFC es un transatlántico, algo así como el no va más de esta categoría...

-Si fuéramos un no va más seríamos el Cádiz B en cuanto a clasificación. Hasta este momento, ellos han sido tres puntos mejores que nosotros, y ciertamente lo han sido y no es por casualidad. Vuelvo a repetir que cuando después de 29 partidos ellos han hecho 3 puntos más que nosotros, es que han hecho más méritos que nosotros.

-El partido va a ser exigente pero distinto al de Cádiz B...

-Es distinto, un equipo que tiene menos calidad individual y colectiva que el Cádiz B, que es un grandísimo equipo. Pero es un equipo que compite bien, ha ganado muchas veces 1-0, y a mí los equipos que ganan muchas veces 1-0 me parecen serios, aunque de cara al espectador pueda parecer otra cosa. Estos equipos que ganan tantos partidos por 1-0 me dicen que tienen algo y este equipo evidentemente tiene algo.