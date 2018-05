Marrufo se estrena en Montilla

El Xerez Deportivo FC, tras sellar su ascenso a Tercera División, cierra la temporada fuera de casa el domingo (18:30) frente al Montilla, que apura sus opciones de permanencia en División de Honor. Los azulinos se proclamaron campeones con su victoria ante el Chiclana Industrial en Chapín y ahora Pepe Masegosa, técnico xerecista, tiene la intención de dar minutos a los jugadores que menos oportunidades han tenido para reconocerles su trabajo durante toda la temporada. De este modo, jugadores como el guardameta Marrufo, que no ha debutado, el defensa Álvaro, el ariete Álex Expósito o alguno de los juveniles que durante la campaña han alternado la primera plantilla con el equipo de Liga Nacional serán titulares. Además, hay que tener en cuenta que se van a perder esta cita dos fijos, Álex Padilla y Jorge Herrero.

La plantilla xerecista ha tenido una semana cargada de actos con motivo de la Feria y del ascenso y el plan de trabajo ha sido totalmente diferente al habitual. Aún así, los futbolistas ya están centrados en la cita del domingo y de eso se está encargando el preparador sevillano. "Es lógico que el ascenso y la Feria nos haya llevado a cambiar los planes, la semana ha sido atípica. Después de la tensión, todos teníamos la necesidad de desconectar y de disfrutar. De todos modo, llevamos un recorrido muy bueno y somos capaces de estar unos días sin entrenar y afrontar el partido, si no con plenas garantías, con unas garantías mínimas para competir e intentar sacarlo adelante".

Igualmente, el técnico azulino explicaba los argumentos por los que van a jugar los menos habituales. "Se lo merecen, su comportamiento ha sido ejemplar y son tan válidos como los que han jugado más minutos, aquí no hay tanta diferencia entre titulares y suplentes. Entre ellos, estará Marrufo, que es el único que no ha debutado todavía porque el tema de la portería conlleva unas connotaciones especiales y en ese sentido apostamos por la experiencia de Camacho, lo ha hecho bien y no creímos necesario el cambio. En estos momentos, Marrufo se merece jugar, es bastante joven y va a tener la opción de salir de inicio".

Los menos habituales, además, tendrán la oportunidad de demostrar que tienen un hueco en el bloque del próximo curso. "El mundo del fútbol te da muchas sorpresas, nunca se sabe lo que va a pasar. Hay partidos y momentos en los que un futbolista lleva todo el año sin jugar y encadena varios partidos muy buenos y se vuelve indiscutible o le sirve como escaparate para que le firme otro equipo. Esa es la grandeza del fútbol, también existe la parte mala y es que también hay jugadores que, después de hacer una muy buena primera parte de la competición, terminan mal y se les vuelve todo en contra. Sí que es una opción para la gente que no ha jugado mucho para reivindicarse o mostrar sus cualidades".

Por último, admite que sabe lo mucho que se juega el Montilla pero deja claro que ellos van a ir a competir con sus armas: "Nosotros hemos hecho una cosa muy buena esta temporada, que ha sido mirarnos a nosotros mismos. Eso implica que nos vemos los defectos y las virtudes. Nuestros defectos hemos sabido corregirlos con trabajo y los rivales nunca nos han preocupado en exceso. Los hemos respetado y, en este caso, hacemos lo mismo pero, independientemente de lo que se juegue cada uno, nosotros tenemos que estar tranquilos porque ya hemos conseguido el objetivo que teníamos que conseguir que era ser primeros".