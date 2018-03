"Le doy un 10 a los jugadores porque han evolucionado desde el primer día hasta hoy"

El gol de los dieciséis toques ha tornado las críticas contra Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, en alabanzas al juego del equipo, que desde hace jornadas no levanta el pie del acelerador y se encamina con velocidad de crucero hacia la Tercera División.

-¿Le da la sensación de que partido a partido va convenciendo a los incrédulos? Hay quien ha descubierto el juego del Xerez con el tercer gol al San Roque cuando el equipo viene funcionando desde hace tiempo...

El cambio de imagen lo hemos dado en Chapín y la mejoría del equipo viene por la mejoría del campo"

-Hay varios aspectos que yo creo que son determinantes en el cambio de imagen de ahora: primero, que el cambio de imagen lo hemos dado en Chapín, porque fuera de casa estamos haciendo un poco lo que veníamos haciendo, es decir, que quizás estoy diciendo algo que me viene incluso en contra pero es la realidad. Y cien por cien convencido que esa mejoría viene determinada por la mejoría del campo. El tercer gol del otro día lo metemos porque el balón en ningún momento se levanta, y no se levanta porque el campo está bien, y mis jugadores tienen calidad para hacerlo, evidentemente. Claro que sí, y se dan una serie de circunstancias que se pueden hacer, pero fundamentalmente que el campo está bien. Aún así, tengo que decir que en muchas fases de los partidos durante todo el año se ha hecho un juego bastate bueno. Es decir, creo que ha sido más una corriente de mucha exigencia y como la exigencia no puede venir por los puntos, venía un poco por la elaboración del juego de ataque, supongo. Porque en defensa no creo, en las transiciones tampoco... Pero bueno, más por ese posicionamiento que nos ha costado abrir un poco la lata en cuanto a los rivales y demás. Sinceramente creo que somos un equipo que hemos evolucionado muy bien en cuanto a una idea de juego, que esa idea de juego la hemos llevado en determinadas fases del campeonato bastante bien, otras veces nos ha sido imposible llevarla por los condicionantes que se dan y me parece dentro de la normalidad. Y le doy un 10 a los jugadores porque han evolucionado desde el primer día hasta hoy, y le doy un 10 como equipo porque no son diez los que juegan a la misma sintonía sino que sale Cuenca y juega a la misma sintonía, sale Expósito y juega a la misma sintonía, entra Barba y sale Caballero y juega a la misma sintonía, que entra Padilla, entra Alvarito o entra Adrián Martín y juegan a la misma sintonía... Es decir, hay una construcción de equipo y de eso sí me siento muy satisfecho. De las versiones de la gente, pues bueno, las respeto: algunas las comparto, otras no las comparto y por supuesto que filtro la crítica, porque si a mí todas las críticas me afectaran, estaría loco. Tengo que filtrar la crítica en función de los argumentos, en función de la persona, si está cualificada o no, en qué momento la hace... En fin, muchas cosas.

-¿Tiene margen de mejora el equipo? ¿En qué cree que puede hacerlo?

-Sí. Creo que podemos ser más contundentes en algunas acciones defensivas, creo que podemos dominar mucho mejor las transiciones defensivas, a veces nos cojen excesivamente desorganizados; creo que en el juego de ataque podemos ser capaces de decidir mejor en todas las situaciones de último pase, podemos mejorar la finalización, hemos mejorado mucho desde el inicio al final en el balón parado, llevamos cuatro, cinco, seis jornadas haciendo goles a balón parado, cosa que al principio era un hándicap porque no estábamos muy finos tanto en el lanzamiento como en el remate, las dos cosas las hemos mejorado. Hemos mejorado muchas cosas, hemos avanzado en otras y podemos seguir mejorando en otras.