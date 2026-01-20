Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP

Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria

La zona cero del accidente ferroviario fatal vive un día clave

El hijo de una víctima del accidente de Adamuz: "Hay que decir más te quiero"

20 de enero 2026 - 11:32

Todas las imágenes con los trabajos en las vías de Adamuz.

Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
1/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
2/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
3/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
4/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
5/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
6/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
7/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
8/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
9/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
10/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
11/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
12/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
13/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
14/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
15/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
16/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP

También te puede interesar

Lo último

stats