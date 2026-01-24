Adif firmó el 15 de enero el contrato para auscultar los puntos inestables de la red ferroviaria

La empresa pública administradora de las infraestructuras ferroviarias, Adif, firmó el pasado 15 de enero, apenas tres días antes del grave accidente en Adamuz, un contrato para la auscultación de elementos inestables de la infraestructura (túneles, estructuras, desmontes y terraplenes) y para la instalación de sistemas de control y alerta frente al riesgo de avenidas de agua en obras de drenaje y puentes de la red ferroviaria de interés general, donde se incluyen los trayectos de alta velocidad que unen Andalucía con Madrid.

La firma de este contrato se publicó en el Boletín Oficial del Estado, BOE, el miércoles 21 de enero por un importe de 1.815.000 euros y una duración de cuatro años. La adjudicataria es la empresa Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, S.A., Ofitec.

Fuentes de Adif han explicado a este diario que el contrato formalizado ahora forma parte de uno de los muchos que firma el operador de las infraestructuras ferroviarias para el mantenimiento y monitorizacion de la red. Este contrato tiene por objeto el control específico de las llamadas infraestructuras críticas que son más sensibles a las avenidas de agua. Para su auscultación se necesitan instrumentos técnicos especializados y por eso se contrata a una empresa experta en ingeniería geotécnica.

La empresa adjudicataria es una pyme y ha obtenido el contrato “por ser la oferta económica más ventajosa” de las siete que se presentaron al concurso público, según consta en el contrato oficial firmado y publicado en el BOE.

Un vacío de casi un año

Los responsables de Adif explican que las actividades del contrato “dan continuidad a las que se han venido realizando con un contrato anterior”, contrato que se firmó en 2021 y al que ha tenido acceso este diario.

Así, el 9 de febrero de 2021, la plataforma de contratación del Estado publicaba el anuncio de formalización de un contrato para los “Servicios para la auscultación de elementos inestables de la infraestructura (túneles, estructuras, desmontes y terraplenes) de la Red ferroviaria de Interés General”, adjudicado por 907.500 euros también por un plazo de cuatro años, igual que el contrato que se acaba de firmar con el mismo objetivo.

En el año 2021, la adjudicataria fue la empresa Ingeniería de Instrumentación y Control S.A. y se llevó el contrato entre las nueve que se presentaron por ser la “oferta con mejor relación calidad – precio”, según consta en el contrato firmado. Es una empresa especializada en servicios de consultoría en materia geológica y geofísica.

Desde el operador ferroviario aseguran a este diario que se ha dado continuidad a los contratos y que el trabajo se realiza también con medios propios de la empresa. Sin embargo, el contrato con la empresa Ingeniería de instrumentación y Control, S.A., cumplió en febrero de 2025 y hasta el mes de enero de 2026 no se ha firmado el siguiente contrato para prestar el mismo servicio.

Hay que tener en cuenta que se trata de un trabajo específico de control de los túneles, terraplenes y desmontes que afectan a las vías férreas y que se pueden ver afectados por las avenidas de agua, un fenómeno cada vez más frecuente debido a los períodos de sequía que se alternan con fuertes lluvias debido al cambio climático.

Control de las vías

Es evidente también que este servicio no es el único que controla las vías de alta velocidad. Cada noche recorren las vías los llamados trenes auscultadores o exploradores, que hacen el recorrido en los dos sentidos de la marcha y que son el motivo por el que no hay servicios nocturnos en la alta velocidad.

A eso se suman otros trabajos de inspección y reparación de las vías que se llevan a cabo mediante medios propios de la empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes así como de otras contratas que tienen diferentes cometidos, dependiendo de las necesidades técnicas.