Almería y Jaén precisan más médicos de familia en zonas de difícil cobertura

Almería y Jaén son las que encabezan la lista de provincias andaluzas con mayor necesidad de médicos de familia en zonas de difícil cobertura, ya que en ellas el primer concurso de méritos convocado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, ha ofertado 39 y 32, respectivamente. En total, la oferta era de 125 plazas de médico de familia para la que se han presentado 134 solicitudes. Además de la oferta en Almería y Jaén, en Cádiz hay catorce plazas disponibles en zonas de difícil cobertura; una en Granada; 18 en Huelva y 21 en Sevilla.

En el caso de Almería, el desglose es: tres plazas en Cuevas de Almanzora; once en Vera; una en la Zona Básica de Salud (ZBS) Los Vélez; tres en Huércal Overa; dos en la ZBS Mármol; seis en Albox; una en Serón; dos en Adra y diez en El Ejido. En Jaén, el reparto es de tres plazas en La Carolina; siete en Santisteban del Puerto; dos en Jódar; tres en Cazorla; dos en Beas de Segura; cuatro en Santiago Pontones; ocho en Orcera y tres en Pozoalcón. En Cádiz son catorce de las cuales cinco están en Olvera; dos en Alcalá del Valle y siete en Algeciras.

En Huelva, las 18 ofertadas se reparten entre las doce de Almonte; tres en Aracena; una en Cortegana y dos en Cumbres Mayores. En Sevilla, las 21 se desglosan así: tres en Cazalla de la Sierra; dos en Santa Olalla Cala (por distrito sanitario); cuatro en Lora del Río; tres en Cantillana; una en El Saucejo; cuatro en Estepa; tres en Morón de la frontera y una en Alcalá del Río.

El primer concurso de méritos para cubrir plazas de difícil cobertura se completaba con 62 plazas para pediatras. El reparto es de trece para Almería (una en la ZBS Río Nacimiento; una en Sorbas; dos en Níjar; una en Cuevas de Almanzora; dos en Vera; una en la ZBS Los Vélez; dos en Huércal Overa; dos en la ZBS Mármol; y una en Albox); cuatro para Cádiz (tres en Barbate y una en Alcalá del Valle); una en Córdoba, en Pozoblanco; 24 en Huelva (dos en Ayamonte; dos en Gibraleón; tres en la ZBS Campiña Sur; una en la ZBS Campiña Norte; una en la ZBS Condado Occidental; tres en Almonte; tres en Cartaya; cuatro en Lepe; una en Isla Cristina; dos en Valverde del Camino; una en Calañas; y una en Aracena); ocho en Jaén (una en Porcuna; una en Santisteban del Puerto; dos en Linares; una en Villanueva del Arzobispo; una en Santiago Pontones; una en Orcera y una en Pozo Alcón); y doce en Sevilla (una en Lebrija, una en Cazalla de la Sierra; dos en el Saucejo; tres en Estepa; una en La Puebla de Cazalla; tres en Osuna y una en La Lusiana).

El SAS convocó por primera vez un procedimiento específico de concurso de méritos para cubrir puestos de difícil asignación, medida que se enmarca en la estrategia del sistema sanitario público andaluz para garantizar la equidad en el acceso a la atención sanitaria y reforzar la estabilidad de las plantillas en aquellos destinos con mayores dificultades para su cobertura.

Tal y como avanzó ayer el consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Sanz, este concurso "permite incorporar personal estatutario fijo allí donde los sistemas ordinarios de selección y provisión no han logrado cubrir vacantes, especialmente en zonas rurales, remotas o con dificultades estructurales de captación de profesionales". Con esta iniciativa, "el Gobierno andaluz avanza en una política de recursos humanos más ágil, eficaz y adaptada a las realidades del sistema sanitario público andaluz, reforzando la equidad en el acceso a la atención sanitaria y contribuyendo a que cualquier persona pueda recibir una atención de calidad independientemente de dónde viva".