Andalucía defiende en Bruselas el papel regional en fondos europeos y reclama ayudas por borrascas

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha solicitado a la Unión Europea la reprogramación de los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para destinarlos a reparar los daños provocados por las recientes borrascas que han azotado territorio andaluz.

La consejera ha trasladado la urgencia de explorar mecanismos como el fondo de solidaridad de la UE y una reprogramación similar a la aprobada tras la DANA de Valencia. "Andalucía ha sufrido daños significativos y esperamos contar con el apoyo de la Unión ante una catástrofe de estas dimensiones; ya estamos en contacto técnico con el Ministerio de Hacienda para facilitar toda la información necesaria", ha explicado Carolina España. Según sus palabras, la experiencia con el MRR ha demostrado una rigidez que debe corregirse para adaptarse a circunstancias imprevistas como las recientes borrascas.

La agenda institucional de la portavoz del Gobierno andaluz ha incluido encuentros con Nicola De Michelis, director general de la DG Regio encargado de la unidad española en la gestión de fondos de cohesión, especialmente el Feder, y con María Teresa Fábregas, de la DG Reform, responsable de gestionar con el Estado el MRR mediante los Planes de Recuperación. En ambas citas ha abordado la financiación por catástrofes naturales y el futuro marco presupuestario comunitario, explorando las vías disponibles para afrontar las necesidades surgidas tras el temporal.

Respecto al fondo de solidaridad solicitado por el Gobierno central a instancias de la Junta de Andalucía, la consejera ha podido conocer que actualmente la Comisión Europea está elaborando la documentación necesaria para ponerlo en marcha lo antes posible, indican en un comunicado de Europa Press. Este instrumento financiero está diseñado para responder a catástrofes naturales de gran magnitud y constituye una de las principales vías de apoyo comunitario ante emergencias.

Por otro lado, la portavoz ha defendido la necesidad de mantener políticas de cohesión fuertes y ancladas en el territorio, frente a la propuesta de la Comisión Europea de centralizar la gestión en planes estatales, en el contexto de la negociación del nuevo marco financiero plurianual 2028-2034. Andalucía ha defendido, como ya ha hecho en otras ocasiones y junto a otras regiones europeas, el mantenimiento de las políticas de cohesión y la política agrícola común.

"La política de cohesión sigue siendo clave para la convergencia europea, es una historia de éxito y el mejor ejemplo de gestión cercana al territorio; no podemos aceptar que el nuevo modelo orille a las regiones y las deje como meras ejecutoras", ha afirmado la consejera. Para Carolina España, el principio de asociación y la gobernanza multinivel son irrenunciables para garantizar que los fondos lleguen donde más se necesitan.

Participación de Andalucía en Bruselas

Tal y como traslada la Junta, la comunidad autónoma participó anteriormente en la elaboración de un documento de posición sobre el futuro de la política de cohesión en enero de 2025. También asistió a reuniones en el marco del foro EUregions4Cohesion para trasladar la posición de las regiones en enero, junio y octubre de 2025 a la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Asimismo, contribuyó con aportaciones en la consulta pública abierta por la Comisión Europea sobre el MFP en mayo de 2025. Aprobó diversas resoluciones en el seno del Comité de las Regiones y firmó, en octubre de 2025, la Declaración Galicia, acordada por las 17 comunidades autónomas españolas en defensa de sus intereses en el debate del MFP. Fruto de esta presión regional, la presidenta Von der Leyen modificó en su carta del 9 de noviembre algunos puntos de la propuesta de la Comisión, especialmente reforzando el papel de las regiones, la asignación de las mismas y asegurando un objetivo rural dentro de la política agrícola común.