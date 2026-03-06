Andalucía fija servicios mínimos del 50% en transporte por la huelga del 8M

Vista general de la movilización convocada por la Plataforma 8M a su paso por la Avenida de la Constitución.

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha establecido los servicios mínimos que deberán garantizarse durante la jornada de huelga general convocada para este domingo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. La medida busca compatibilizar el ejercicio del derecho fundamental de huelga con la prestación de servicios públicos considerados esenciales para la ciudadanía andaluza.

Según recoge una orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el Gobierno andaluz ha establecido un mínimo del 50% en el transporte público de viajeros para asegurar la movilidad durante toda la jornada. La regulación afecta tanto a los servicios urbanos como interurbanos y metropolitanos, que deberán mantener ese porcentaje mínimo de expediciones programadas en sus rutas habituales.

Además del transporte, la orden contempla servicios mínimos en otros ámbitos estratégicos como la sanidad, los servicios sociales, la atención a personas dependientes y los dispositivos de emergencias, donde se deberá asegurar la prestación básica de los servicios imprescindibles para la población.

Garantías en centros sanitarios y urgencias médicas

En el caso de los centros sanitarios, se deberán garantizar los servicios equivalentes a un día festivo, manteniendo la actividad en áreas críticas, urgencias y aquellos tratamientos o actuaciones que no puedan ser demorados por motivos médicos. Esta medida pretende evitar que la convocatoria de huelga afecte a pacientes que requieren atención continuada o intervenciones urgentes.

En los servicios sociales y centros de atención a personas mayores o dependientes, se deberá asegurar la atención directa a las personas usuarias, especialmente en recursos residenciales o asistenciales donde la continuidad del servicio resulta imprescindible. La Junta ha subrayado que esta determinación responde a la necesidad de proteger a los colectivos más vulnerables.

Criterios de proporcionalidad y equilibrio

La Consejería ha enmarcado que la fijación de servicios mínimos responde a la necesidad de preservar derechos igualmente protegidos por la Constitución, como el acceso de la ciudadanía a servicios básicos. La regulación se ha realizado conforme a la normativa vigente y tras valorar las características de la convocatoria, así como el posible impacto en la prestación de servicios públicos esenciales.

Asimismo, el Gobierno andaluz ha destacado que la determinación de estos servicios mínimos se ha realizado atendiendo a criterios de proporcionalidad y equilibrio, de forma que se permita el ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores al tiempo que se evitan perjuicios graves para la ciudadanía. La orden entra en vigor el mismo día de su publicación y será de aplicación durante toda la jornada del domingo 8 de marzo.