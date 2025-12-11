Andalucía vacunará este sábado contra la gripe en centros comerciales y zonas de gran afluencia

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha anunciado la celebración de una jornada extraordinaria de vacunación sin cita para este sábado 13 de diciembre en 41 puntos externos repartidos por toda Andalucía, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la comisión parlamentaria correspondiente. La iniciativa se suma a las jornadas sin cita que ya se celebran los miércoles en los centros sanitarios, "y que están teniendo una estupenda acogida", ha subrayado Sanz. Podrán vacunarse las personas incluidas en los grupos diana y sus familiares.

El operativo contempla la habilitación de puntos de vacunación en todas las provincias andaluzas. Serán cuatro en Almería; ocho en Cádiz; tres en Córdoba; cinco en Granada; tres en Huelva; cuatro en Jaén; y siete en Málaga y Sevilla. Todos ellos estarán ubicados preferentemente en centros comerciales y espacios de alta afluencia, como la cofradía del Santo Sepulcro de Málaga, el centro comercial Nevada de Armilla (Granada), el Alcampo de Linares (Jaén), el centro comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar (Almería), las Setas de la Encarnación de Sevilla, la Plaza de las Monjas de Huelva o el mercado municipal de Lucena (Córdoba).

El despliegue contará con 41 equipos de enfermería, integrados por un total de 150 profesionales, que atenderán a la población en horario de 11.30 a 19.30 horas. Toda la información sobre los puntos de vacunación se encuentra disponible en la web del SAS: https://sspa.lajunta.es/sabadosincita.

Adelantándose a España

En su intervención parlamentaria, Antonio Sanz ha destacado que "Andalucía se ha adelantado al resto de España" en la campaña 2025-2026 contra la gripe y otros virus respiratorios, con un plan propio de acción que ha permitido administrar 1,73 millones de dosis en poco más de dos meses, superando ya el total de la campaña anterior. Más de un millón de estas dosis corresponden a personas mayores de 60 años, mientras que los niños de 3 a 4 años han sido vacunados en sus centros escolares.

En cuanto a la Covid-19, más de 725.000 andaluces han recibido la vacuna, alcanzando un 90,1% de cobertura frente a la gripe y un 77,9% frente a la Covid-19 en residencias de mayores. Entre las embarazadas, ya se han vacunado 14.492 mujeres, y en la campaña contra la bronquiolitis por VRS se ha alcanzado un 94% de cobertura, inmunizando a casi 37.000 bebés.

"Estos datos nos invitan a ser optimistas, pero no deben llevarnos a bajar la guardia frente a posibles contagios", ha señalado Sanz, quien ha agradecido "la magnífica labor de los profesionales sanitarios, especialmente del personal de enfermería, y la concienciación de la ciudadanía, porque la vacunación es la mejor arma para protegernos y proteger a los demás".

El consejero también puso en valor que Andalucía cuenta con "uno de los calendarios vacunales más avanzados de España" por su cobertura, catálogo y presupuesto, que en 2025 ha superado los 172 millones de euros, cuatro veces más que en 2018. Esta inversión ha permitido incorporar nuevas vacunas y ampliar progresivamente los grupos de edad, con especial atención a niños y mayores. Entre los avances, Sanz destacó la vacunación antigripal infantil de 6 a 59 meses y la vacuna contra el papilomavirus 9-valente para jóvenes de 12 a 18 años, siendo Andalucía pionera en ambos casos.