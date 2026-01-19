Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP

Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz

Las impactantes imágenes tras el descarrilamiento ferroviario en el término municipal de Adamuz

La última revisión de trenes fue hace 4 días

Agencias/ Guardia Civil

19 de enero 2026 - 18:47

El aspecto de los trenes tras el descarrilamiento ocurrido este domingo en el término municipal cordobés.

Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
1/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
