Cancelan el vuelo de regreso a España de 30 turistas andaluces atrapados en Dubai

El vuelo previsto para este domingo que iba a traer de vuelta a España a 30 turistas de Córdoba, Málaga y Sevilla atrapados en Dubai por la guerra con Irán ha sido finalmente cancelado, por lo que ahora aguardan un vuelo de repatriación fletado por el Gobierno.

Paco García, responsable de la agencia Marathon Viajes, de Montilla (Córdoba), que es uno de los integrantes del grupo, ha informado de que los turistas han optado por rechazar la oferta que les ha hecho la embajada de volar este domingo de Omán a Bucarest.

Pese a haberlo descartado, el grupo de 30 sigue incluido en una lista para embarcar en un vuelo de repatriación de Abu Dabi a Madrid que se está gestionando y que sería entre este viernes y sábado, pero continúa a la espera de que se confirme.

Al haberse cancelado el vuelo comercial Abu Dabi-Madrid que tenían para este domingo, la agencia gestiona paralelamente otra opción comercial para el mismo domingo de Omán a Málaga vía Estambul.

García ha explicado que "la gente está muy decepcionada, con una incertidumbre continua" y que se agarran a cualquier opción posible.

El grupo permanece en un hotel del centro de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), el mismo que abandonaron finalmente este jueves hasta llegar a Madrid un grupo de 25 turistas de Málaga y Jaén, también atrapados al cerrarse el espacio aéreo por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes.

Una turista malagueña, que estaba igualmente atrapada junto a su hija en Abu Dabi a raíz del conflicto, ha precisado a EFE que lograron finalmente salir el miércoles y pudieron llegar a casa.