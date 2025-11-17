Carolina España, sobre la financiación autonómica: "Nos parece indignante que vuelvan a hablar de bilateralidad"

La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha calificado como "curioso" que a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le entren ahora las "prisas" por reformar el sistema de financiación autonómica, después de llevar siete años "mareando la perdiz", según ha afirmado al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado este lunes en Madrid.

A lo largo de la reunión, la vicepresidenta ha informado a las autonomías de régimen común que va a presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en dos meses. "Nos parece indignante también que vuelvan a hablar de bilateralidad y de singularidad", ha añadido la consejera andaluza, quien ha apuntado que durante la reunión de este órgano de diálogo entre el Gobierno y las autonomías ha salido que está habiendo "reuniones con Cataluña" y que María Jesús Montero "no ha negado el cupo catalán". "Hasta algunas comunidades del PSOE se han quejado de que se esté negociando directamente con Cataluña y no con el resto de comunidades".

"Esa singularidad, la bilateralidad, es incompatible con la multilateralidad, y si los independentistas están contentos, como han dicho, con esas negociaciones, esto quiere decir que vuelve a perder Andalucía", ha manifestado la consejera andaluza, para quien Montero "vuelve a reírse de los andaluces". Carolina España ha ironizado sobre la disposición de Cataluña de "liderar" el nuevo modelo de financiación "como ha hizo en 2009 : "Y tanto que lo hizo, que con ese sistema de financiación, Andalucía pierde 1.528 millones de euros cada año".

España ha indicado que ha preguntado a Montero si va a dar "cumplimiento al acuerdo" del Pleno del Parlamento andaluz del año 2018, cuando ella era consejera de Hacienda durante el gobierno del PSOE-A, en el que se recogía poner en el sistema de financiación "16.000 millones de euros adicionales y de esos, 4.000 millones de para Andalucía". "Ha dicho que eso era el Parlamento andaluz y, por lo tanto, no sabemos si va a dar cumplimiento a lo que ella misma aprobó", ha agregado Carolina España.

La consejera andaluza también ha criticado las entregas a cuenta que ha anunciado la ministra de Hacienda y que ascienden a 29.390 millones de euros, un 7% más que en el año anterior. "La señora Montero debe tener claro que el dinero no es de ella, hasta ahí podríamos llegar. Se recibe más porque se recauda más, pero no hay ni una partida adicional. El modelo de financiación, es decir, el criterio bajo el que se reparten los impuestos entre las autonomías, sigue siendo el mismo pacto del PSOE con ERC", ha explicado Carolina España.

En relación con el déficit, ha manifestado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Civil (Airef) "le ha enmendado la plana" y le ha leído la "cartilla" a Montero, al señalar que "incrementar el déficit no sirve de nada porque se va a incumplir con la regla de gasto". En este sentido, Carolina España ha recalcado que los objetivos de estabilidad y deuda "llegan muy tarde, cuando las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, ya hemos cumplido con nuestro trabajo y ya tenemos los presupuestos en plena tramitación parlamentaria". En el caso de Andalucía, el proyecto de Presupuesto para 2026 está elaborado en equilibrio, en déficit cero, "porque consideramos que es lo más responsable".

Andalucía, junto a otras comunidades autónomas, han exigido a la ministra la rectificación del acta de la anterior reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera por haberse registrado como abstención "cuando lo que ocurrió realmente fue que 14 autonomías (las gobernadas por el PP) abandonaron el encuentro tras su mostrar su indignación por conocer los asuntos sobre la condonación de la deuda en la prensa a través de Oriol Junqueras".