Christopher Rivas, candidato a la Presidencia de la Junta por Andalucistas

La coalición Andalucistas ha designado al coordinador de Andalucía por Sí-Andalucistas, Christopher Rivas, como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán previsiblemente en junio.

Rivas es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en Sevilla, y periodista de formación y profesión. Según un comunicado de este partido, la elección de Rivas se produce tras la aprobación por unanimidad de su nombramiento por parte de los partidos integrantes del proyecto.

La marca Andalucistas, que se presentó en noviembre del pasado año, tiene como promotores a Andalucía Por Sí-Andalucistas junto con Convergencia Andaluza, Andalucía Entre Todos, Foro Montellano, Andalucistas Linenses y Compromiso Por Andalucía.

Andalucistas considera que su iniciativa "cobra aún más sentido en un contexto marcado por el auge de la derecha y la extrema derecha" y se declara capaz de "tender la mano a otras fuerzas que apuesten por que Andalucía tenga una voz propia fuerte en el Parlamento andaluz".

El candidato

Por su parte, Rivas ha explicado que asume la designación "como parte de un proceso de consolidación del andalucismo político desde lo municipal hacia el conjunto de Andalucía", en tanto que su iniciativa es "una alternativa propia, de obediencia andaluza, centrada en los intereses de nuestra tierra y alejada de las dinámicas de los grandes partidos estatales".

El candidato a la Presidencia ha señalado que asume el "nombramiento con humildad y responsabilidad" y ha reivindicado que Andalucistas es "una fuerza municipalista, cercana, formada por gente normal que gobierna y trabaja en sus pueblos y ciudades". Subraya que es "justo eso lo que podemos ofrecerle al pueblo andaluz: una herramienta política útil que defiende un proyecto para poner Andalucía al servicio del pueblo andaluz, y no a otro tipo de intereses".