Comienza la segunda fase del proyecto CART_Andalucía contra el cáncer hematológico

Avanza el desarrollo de nuevas terapias CAR-T dirigidas a pacientes con cáncer que afecta a las células de la sangre y al sistema linfático como linfomas y leucemias. A finales del 2025 la Consejería inició la primera fase del proyecto para el desarrollo de estas terapias innovadoras. Ahora, esta nueva etapa se centra en ensayos preclínicos para evaluar la eficacia de las terapias experimentales mediante pruebas en modelos celulares y animales. Dotado con 4,28 millones financiados con Fondos Europeos, el proyecto pone el foco en mejorar la calidad de vida de las personas con esta patología.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que los equipos trabajan en la selección del mejor candidato terapéutico en esta fase, que finalizará con la definición del protocolo de fabricación de la terapia CAR-T. Este avance preparará el terreno para las etapas posteriores del proyecto, que incluirán estudios regulatorios y ensayos clínicos de estas terapias experimentales.

La terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos consiste en modificar los linfocitos T del propio paciente, un tipo de glóbulo blanco esencial en la respuesta inmunitaria, para que identifiquen y eliminen de manera específica las células cancerosas. Este enfoque se ha consolidado como una estrategia terapéutica altamente innovadora y eficaz en diversos tipos de cáncer, especialmente en tumores hematológicos. Se prevé que en los próximos años estas terapias puedan desempeñar un papel relevante en el tratamiento de tumores sólidos, ampliando así su alcance terapéutico. Según ha explicado Sanz, estos estudios "sentarán las bases de un tratamiento más eficaz y con menos efectos adversos".

Andalucía, referente en terapias avanzadas

El consejero ha recordado que la comunidad autónoma ya venía tratando pacientes con células CAR-T. Con esta nueva etapa, Andalucía refuerza los equipos clínicos, logísticos y de laboratorio y potencia la red de coordinación entre los diferentes centros que desarrollan este tipo de terapias. Como señala el titular de Sanidad, estas "suponen un antes y un después en el tratamiento de cánceres hematológicos". En pacientes que habían agotado las opciones convencionales, se están alcanzando tasas muy importantes de respuesta y supervivencia.

Entre los retos pendientes, Antonio Sanz ha mencionado desarrollar CAR-T más duraderas, con mejor control clínico y menor toxicidad, al tiempo que se exploran aquellas que puedan reconocer más de un antígeno tumoral. Las terapias avanzadas y la medicina personalizada de precisión representan "una de las grandes apuestas para que conocimiento que se genera en Andalucía se convierta en mejores diagnósticos, mejores tratamientos y más esperanza de vida".