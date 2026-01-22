Una comparsa de Punta Umbría dedica un pasodoble a las víctimas de Adamuz: "La noche más dura de invierno, la más llorada, la desesperada, en la que conocí el infierno"

La comparsa Las Mariposas de Punta Umbría (Huelva) cantó en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz el primer pasodoble dedicado a la tragedia del tren de Adamuz (Córdoba), "la noche más dura de invierno en la que conocí el infierno", en un homenaje a todas las víctimas, seis de ellas de su propio municipio, y a todos los que ayudaron a salvar vidas.

Con letra de José Manuel Soto López y música de Alejandro Rodríguez Ferrera, Ale de Huelva, el pasodoble, por su inmediatez ensayado a conciencia hasta la última hora, repasó en el Teatro Falla los momentos más dolorosos, la incertidumbre, los gritos y el dolor de aquella jornada de domingo, que ha afectado de lleno a su pueblo.

"Se nos cayó la tarde con su manto oscuro (...), el peso infinito del miedo y los gritos, no puedo moverme, no encuentro a mi gente", canta emocionado el grupo en su primera letra de pasodoble.

Punta Umbría ha perdido a seis vecinos en la tragedia ferroviaria, incluida la familia de la niña de seis años que ha quedado huérfana al morir sus padres y también su hermano.

"Una chiquilla andando va por las vías y es de Punta Umbría", lamentan en esta letra sobre la que definen que ha sido "la noche más dura de invierno, la más llorada, la desesperada, en la que conocí el infierno". La letra remata con un mensaje de agradecimiento a los vecinos y efectivos que ayudaron a salvar vidas, a los que "levantaron del suelo" a los heridos", para terminar reivindicando que "el pueblo es quien salva al pueblo".

Este pasodoble de esta comparsa, de la Peña El Futurista de Punta Umbría (Huelva), llegaba en la undécima sesión de las 17 que compondrán la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. También cantaron la comparsa de Piru y Tomate 'Los locos', tercer premio del año pasado, que dedicaron sus letras a los jóvenes emigrantes carnavaleros de la ciudad y al exobispo de Cádiz acusado de pederastia.

También dejaron sus coplas el coro 'Las mil maravillas' de Rubén Cao y José Antonio Bayón, que presentó su repertorio para intentar revalidar el primer premio del año pasado, y la chirigota 'Los muerting planners' del cantante Antoñito Molina