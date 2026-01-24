Continúan los trabajos de retirada de los trenes siniestrados en Adamuz seis días después

Los trabajos de retirada en la zona cero del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) prosiguen seis días después del siniestro que enfrentó a dos trenes. Los operarios continúan troceando uno de los últimos vagones del convoy de Iryo, que descarriló e impactó contra el Alvia que circulaba en dirección contraria por la vía contigua, para proceder a su carga en un remolque.

A unos 800 metros de distancia se encuentran los restos del Alvia, ya troceados durante los últimos días hasta localizar a los últimos desaparecidos. En ese punto, agentes de la Guardia Civil trabajan en la recopilación de pruebas y la realización de fotografías. Tras la aparición el pasado jueves de los dos últimos fallecidos, los trabajos entraron en una nueva fase, una vez localizadas las 45 víctimas mortales cuya desaparición había sido denunciada, y tras la entrega por parte de la Guardia Civil del primer atestado al juzgado al concluir la inspección inicial de la zona.

Desmantelamiento de los dispositivos de emergencia

La Junta de Andalucía desmontó el puesto de mando avanzado instalado en la zona cero la misma noche del domingo. Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba cerró el viernes el centro de atención a las víctimas que había mantenido operativo durante toda la semana, primero en el centro cívico Poniente y posteriormente en un hotel de la capital cordobesa.

Apoyo psicológico para los vecinos de Adamuz

El Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), de la Diputación de Córdoba, ha puesto en marcha medidas de apoyo y tratamiento psicológico para todos los vecinos que lo soliciten, especialmente aquellas personas que participaron de manera más directa prestando ayuda a los afectados por el accidente ferroviario.

El programa de intervención psicológica impulsado por el IPBS contempla la distribución a los centros educativos del municipio de una guía profesional para orientarles sobre cómo abordar el asunto con el alumnado. Además, incluye atención psicológica individualizada para los vecinos que lo precisen y una intervención de carácter grupal.