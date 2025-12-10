Crecen las personas sin hogar en Andalucía

La Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (Apdha) ha presentado este miércoles el informe 2025 sobre la pobreza en Andalucía con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos en el que analiza la situación del colectivo de personas sin hogar. "El sinhogarismo constituye la forma más extrema de exclusión social", ha declarado el coordinador general del colectivo, Diego Boza, quien ha alertado de un aumento "de hasta un 57%" del número de personas sin hogar en dos años, que es "la punta del iceberg de un problema mucho más grave".

Boza ha puesto el foco sobre "la invisibilidad que sufre este colectivo en situación de vulnerabilidad" y ha denunciado "no solo la falta de recursos públicos para brindarles una atención digna, sino también las medidas arquitectónicas agresivas, las actuaciones policiales y las sanciones que sufren por parte de las administraciones públicas". La Apdha ha analizado los datos del Instituto Nacional de Estadística, con los datos disponibles desde 2022 a 2024, en la que se recoge que la cifra de personas sin hogar que acudieron a recursos públicos ha experimentado un incremento en la región.

Según ha explicado el coordinador general de la Apdha en unas declaraciones recogidas por Europa Press, "parece que los ayuntamientos andaluces están más preocupados en ocultarlos de la vista pública, alejándolos de las zonas más turísticas, que por brindarles la atención que merecen". Boza ha añadido que la Apdha, amparándose en la Ley de Transparencia, ha enviado solicitudes de información a los ocho ayuntamientos de las capitales andaluzas sobre las personas que viven en las calles. Sin embargo, "tan solo tres ayuntamientos, Almería, Huelva y Jaén, nos han pedido toda o al menos una parte de la información que solicitábamos", ha apuntado.

El coordinador general de la entidad ha señalado que "no renuncia a conseguir estos datos y que ejercerá sus derechos para que los consistorios andaluces cumplan con sus obligaciones legales y nos faciliten la información que reclamamos y a cuyo acceso tenemos derecho".

La vicecoordinadora de la entidad y delegada por Sevilla, Macarena Olid, ha recriminado que el problema del sinhogarismo "está creciendo de manera muy alarmante" y ha añadido que "el perfil de las personas sin hogar ha evolucionado significativamente desde antes de la crisis económica de 2007 hasta el momento actual".

Olid ha explicado que "antes de 2007 asociábamos a las personas sin hogar un perfil vinculado a problemas de salud mental, adicciones y situaciones de exclusión social prolongadas en la trayectoria vital de quienes padecían situaciones de sinhogarismo". Sin embargo, "a partir de 2007, con una crisis económica que dejó sin empleo a miles de personas y provocó asimismo miles y miles de desahucios, pudimos observar cómo numerosas personas que antes jamás lo hubieran imaginado acababan viviendo en situación de calle", ha afirmado.

La coordinadora de la Apdha ha alertado no obstante de que "la actual crisis de la vivienda, los recortes y la precarización de la vida nos está llevando a una situación aún peor". Olid ha explicado que "a las 8.000 personas que en Andalucía oficialmente viven en situación de sinhogarismo hay que añadir a otras muchas personas que no acuden a los recursos públicos y que se ven obligadas a vivir en la calle, en asentamientos o en infraviviendas".

Olid ha apuntado que, "a pesar de que la mayoría de personas en esta situación son hombres, las cifras oficiales apuntan a un significativo aumento de mujeres e incluso de familias con hijos e hijas muy pequeños a su cargo".

La entidad ha apuntado a otro colectivo que se ve obligado a vivir en estas duras condiciones, que es el de "los jóvenes ex tutelados por la Junta de Andalucía", quienes, "en cuanto cumplen los 18 años, son expulsados de los centros de acogida en que residían sin tener muchas alternativas". Los datos oficiales también apuntan que cada vez son más los migrantes en situación administrativa irregular que, sin poder acceder a recursos públicos, acaban sobreviviendo en situación de calle.

La vicecoordinadora de Apdha ha reclamado a las administraciones públicas "un compromiso sincero y honesto con las personas sin hogar" y ha denunciado que "de los 174 centros ubicados en Andalucía para atender a este colectivo tan solo 25 son de carácter público, mientras que hasta 129 son privados", lo que, según Olid, "demuestra el escaso interés institucional por dar respuesta a estas personas". Olid también ha precisado que "hasta el 57,1% del personal que trabaja en los centros que prestan atención a este colectivo lo hacen de forma voluntaria".