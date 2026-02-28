Juanma Moreno inicia la campaña electoral con un discurso llamando a los sentimientos en el 28-F

Ni una palabra de política. O todas. Porque la entrega de las Medallas de Andalucía en este 2026 ha concluido con un discurso emotivo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, interrumpido con muchas lágrimas al recordar la noche del 18 de enero en Adamuz, y que ha apelado a los sentimientos de los andaluces por encima de cualquier otra propuesta política. "Frente a un mundo convulso, nosotros ofrecemos estabilidad, seguridad y concordia", ha dicho Moreno en lo que ha sido el eje de su intervención.

Discurso de Manuel Carrasco como Hijo Predilecto de Andalucía / José Ángel García

Porque el acto, una gala muy televisiva con seis actuaciones en directo, ha resaltado sobre todo la solidaridad , "en Andalucía, en los momentos críticos, se difuminan las diferencias. Y cuando hay un problema, estamos todos". El presidente de la Junta ha llamado a proteger a Andalucía "de la polarización y del berrinche diario", ha dicho ¿en una referencia al PSOE? ¿Y a Vox?: "No vamos a permitir que se vuelva oscura, amarga, inhóspita. Hay que huir de esos que están todo el día enfadados, como buscando pelea", ha pronunciado también en el atril de un Teatro de la Maestranza rendido a un espectáculo que ha durado tres horas y en el que se han mezclado cantaores como Falete, iconos de la música con Ana Mena o Los Cantores de Híspalis junto a empresarios como Luis Bolaños, premiado por su valor medioambiental al propiciar la hierba entre sus naranjos para que los pájaros puedan anidar y encontrar comida en el campo.

Discurso de Paz Vega como Hija Predilecta de Andalucía / José Ángel García

Uno de los momentos más emotivos, y esperados, ha sido la subida al escenario del alcalde de Adamuz, el socialista Rafael Moreno, quien ha recogido la Medalla de Andalucía acompañado por una representación de sus vecinos (el cuponero, el cura, el joven que ayudó en primer momento, todos rostros conocidos tras la tragedia por su solidaridad), así como el aplauso que se han llevado los alcaldes de Grazalema, Carlos García y la de Ronda, Mari Paz Fernández, también símbolo de la solidaridad que se ha abanderado en este 28 F.