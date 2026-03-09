La DGT refuerza el control del uso del cinturón y de los sistemas de retención infantil en carreteras andaluzas

La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia este lunes una campaña para reforzar el control sobre el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil (SRI) en la conducción, tanto en vías urbanas como interurbanas de Andalucía. Agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y los policías locales que se han sumado a la campaña vigilarán el correcto uso de este dispositivo de seguridad.

Según ha detallado la delegación del Gobierno en Andalucía, hasta el próximo domingo 15 de marzo, los agentes comprobarán que todos los ocupantes de los vehículos utilizan el cinturón o el SRI correcto. Para intentar evitar este tipo de comportamientos, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial elevó en 2022 a cuatro los puntos que se pierden por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta, del mismo modo que se hizo con el no uso del cinturón de seguridad.

De esta manera, si llevar el cinturón puesto reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente, en el caso de los niños, "la utilización de los SRl es aún más importante, ya que los datos demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios". Además, en caso de accidente, las lesiones se reducen hasta en un 75% con un uso adecuado de los mismos.

En concreto, durante los siete días del dispositivo organizado en marzo de 2025, fueron formuladas 1.045 denuncias por infracciones de conductores o pasajeros que no hacían uso del reglamentario sistema de retención. Así, el 71% de las denuncias fueron puestas en carreteras convencionales, "un hecho preocupante si tenemos en cuenta que estas vías siguen siendo las más peligrosas por ser donde mayor número de víctimas mortales se registran y donde conviene, aún más, extremar las precauciones". En cuanto a los sistemas de retención infantil -obligatorios para menores con una altura igual o inferior a los 135 cm- los agentes han detectado a 88 que viajaban sin hacer uso de este dispositivo de seguridad o que lo hacía de manera incorrecta, 66 en los asientos traseros y 22 en los delanteros.