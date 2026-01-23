Las diligencias judiciales del accidente de Adamuz no serán secretas

Las diligencias judiciales de investigación del accidente ferroviario de Adamuz no serán secretas. Así lo ha decretado la Fiscalía de Córdoba que ha informado al juzgado de Montoro que es el competente en la investigación. La Fiscalía ha decidido que no se declare el secreto de las diligencias previas del accidente por el que el pasado domingo descarriló un tren Iryo y chocó contra un Alvia que circulaba en sentido contrario, provocando 45 muertos.

Esta decisión se toma sin perjuicio de que, más adelante y en función de las circunstancias, pueda solicitarse este secreto. Hay que tener en cuenta que hay dos vías distintas de investigación abiertas. Por un lado está la Guardia Civil haciendo funciones de policía judicial y atendiendo a los requerimientos del juzgado de Montoro encargado del caso, y por otro está la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que ya ha hecho pública su primera conclusión provisional, centrando en la vía las causas del accidente.

Todavía hay 23 personas ingresadas en los hospitales andaluces de las que 22 son adultos y solo un menor que estaba en la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía y ha pasado a planta. La otra novedad relevante es que hay una paciente ingresada en el Hospital Virgen del Rocío con una fractura compleja de pelvis que fue trasladada en la tarde de este jueves desde el Hospital Cruz Roja de Córdoba.