Los dineros de Europa sí ponen de acuerdo a las comunidades autónomas

Una sola voz de todas las comunidades autónomas españolas, al margen de sus colores políticos, para rechazar la intención de la Comisión Europea de cambiar los criterios de reparto de los fondos de la UE. Se llama "Declaración Galicia" porque allí la aprobaron por unanimidad todas las comunidades autónomas españolas el pasado mes de octubre. Y este miércoles la han defendido ante el pleno del Comité de las Regiones en Bruselas el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la de Navarra, María Chivite; y el de Galicia, Alfonso Rueda, ante el resto de regiones de Europa. Lo que pretenden es presentar una posición de fuerza que obligue a la Comisión Europea a modificar los criterios para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que pretende, entre otras cosas, recortar los fondos de cohesión de la UE y, además, delegar su gestión en los estados en lugar de hacerlo en las regiones como había sucedido hasta ahora.

"Al concentrar en planes únicos por Estado miembro un conjunto de recursos limitados y destinados a políticas tan diversas como la cohesión, la agricultura y la pesca, el empleo y la inclusión social, la vivienda o la seguridad y defensa, se plantea un dilema de asignación de recursos entre prioridades estratégicas que puede poner en peligro el consenso en torno a los planes y, por ende, reducir su eficacia. Además, este enfoque da pie a una centralización de las decisiones en los Estados miembros en detrimento de su organización competencial propia, resta transparencia al reparto territorial de los recursos y debilita el papel de las regiones en la definición de las prioridades de gasto. Todo ello podría comprometer el principio de cohesión y el desarrollo equilibrado de la Unión", detalla en su texto la "Declaración Galicia".

En el documento de las comunidades, se apela especialmente al Gobierno de España para que refuerza la postura de los gobiernos territoriales. Las comunidades rechazan expresamente "la falta de ambición de la Comisión Europea al presentar una propuesta por debajo del 2% de la Renta Nacional Bruta de la UE, muy inferior al peso relativo de los presupuestos del resto de administraciones públicas". Y, en este sentido, reclama "medios financieros suficientes para hacer frente a los importantes retos geopolíticos actuales, así como para cumplir los objetivos del Tratado, como la cohesión económica, social y territorial, la Agricultura y la Pesca". "La gestión compartida de fondos ha demostrado ser muy positiva y ha permitido la adopción de enfoques más cercanos y más ajustados a las necesidades de los territorios. Esto es especialmente importante en los fondos destinados a cohesión, agricultura y pesca, ya que estas políticas contribuyen de forma determinante a la competitividad y a la autonomía estratégica de la Unión".

Las palabras de Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido la importancia de las regiones en el desarrollo y el progreso de Europa, y ha reclamado a la Comisión Europea para ellas un mayor protagonismo en la toma de decisiones tanto por la "experiencia" que acumulan a la hora de gestionar, como por la "capilaridad" que representan.

"El Presupuesto de la Unión Europea trasciende lo meramente contable. Es el principal instrumento para fortalecer la cohesión, la competitividad y el futuro de Europa. Esta Declaración es el fruto del trabajo y el consenso de todas las comunidades españolas. Más allá de las formaciones políticas de cada uno. La colaboración y el entendimiento entre posiciones diferentes hacen que los proyectos sean más sólidos y útiles. Con ella expresamos nuestra preocupación por la arquitectura y gobernanza del futuro Presupuesto de la UE en la propuesta de la Comisión", ha explicado el presidente.