Unas elecciones para marcar el rumbo del país

La configuración de la España de las Autonomías no se entiende sin el papel que jugaron los andaluces ganando su autonomía en las calles. Al margen de las habituales tensiones independentistas de vascos y catalanes, Andalucía siempre ha pesado mucho en la configuración política de España, aunque en muchas ocasiones sólo haya sido por su peso poblacional.

El próximo mes de junio los andaluces volverán a las urnas para iniciar la XIII Legislatura autonómica, una cita electoral que va a marcar también el futuro político en España. Todos los ojos están puestos en las decisiones que tomen los andaluces en una influencia política que ha ido creciendo en la última década; el poder político del PSOE se sustentó durante años en su solidez en el Palacio de San Telmo; su decadencia ha ido pareja a su salida del mismo.

Y con el PP ha pasado lo contrario; Moreno logró llevar a su partido por primera vez a gobernar en la autonomía que más se les resistía a los populares. Lo hizo, eso sí, gracias a la irrupción de Ciudadanos y al apoyo de Vox. Porque ese es otro fenómeno también andaluz. La formación de Santiago Abascal entró por primera vez en un Parlamento autonómico en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas en el año 2015.

Y tal vez por eso hay tanta expectación sobre lo que ocurra con esta formación en Andalucía. Vox ha crecido en Extremadura y Aragón; está por ver qué sucederá en Castilla y León pero donde de verdad está la piedra de toque es en Andalucía, ¿subirá como la espuma? ¿ha tocado techo?.

No es que los resultados electorales andaluces sean extrapolables a las generales pero importan. Y mucho. Tanto que ya se ha rumoreado en varias ocasiones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está barajando una coincidencia electoral con Andalucía. Creen que eso puede beneficiarles sobre todo porque el PP andaluz tiene mucho voto prestado de socialistas que podrían votar a Moreno en las autonómicas y a Sánchez en las generales si se convocan por separado. El Gobierno autonómico lo lee al contrario: el rechazo a Pedro Sánchez beneficiaría a Moreno si hay coincidencia. Claro que también es posible que ese descontento llenase las urnas de Vox.

Andaluces en la primera línea política

Otra de las claves de la influencia política de la Andalucía actual está en sus líderes. La candidata del PSOE andaluz es la mujer con más poder institucional de España. María Jesús Montero es la número dos del Gobierno y del PSOE federal. Habrá quien piense que eso es bueno o malo para sus intereses electorales o para Andalucía, pero su influencia es indudable.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, es uno de los barones más importantes del PP nacional. Es casi el único que puede expresar sus discrepancias a Feijóo sin que eso provoque una guerra interna porque el líder popular sabe de la lealtad del presidente de la Junta. De esa lealtad y de que es su mejor aval para defender su candidatura a la Presidencia del Gobierno. Una buena parte del PP nacional, además, apostaría por él si se desatase una guerra sucesoria; creen que tendrían más opciones de gobernar que con Díaz Ayuso.

La izquierda española también habla andaluz. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, no ha dudado en abandonar Madrid para ser el candidato a la Junta de Andalucía. Su manera de entender la política, su afán por lograr unión y consensos, están en la base del penúltimo intento de lograr la unidad de la izquierda.