Los embalses andaluces duplican sus reservas desde noviembre

Los embalses de Andalucía han duplicado sus reservas desde el pasado noviembre cuando empezaron las lluvias, aunque de forma más intensa en el último mes con el tren de borrascas, y actualmente se encuentran al 84,25% de su capacidad total de almacenamiento (11.966 hm3).

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha hecho balance del agua embalsada tras las lluvias de las últimas semanas y ha señalado que las cuencas sigan ganando recursos hídricos por las escorrentías. Las cuencas de la comunidad han ganado 89 hm3 en una semana (+0,75%) y cuentan con 5.365 hm3 más de agua que hace un año.

La cuenca del Guadalquivir almacena 6.598 hm3 (82,11%) al haber crecido sus recursos en 86 hm3 en los últimos siete días (1,07%) y respecto a la misma semana del año pasado tiene ahora 3.352 hm3 más de agua, mientras que en comparación con el promedio de los últimos diez años hay 3.260 hm3 más.

Las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, por su parte, han experimentado un incremento del 0,35% al ganar 4 hm3 en una semana hasta alcanzar los 864 hm3 y se encuentran al 75,52% de su capacidad de almacenamiento. Este volumen supone contar con 521 hm3 más que hace un año, y con 384 hm3 más que la media de la última década.

En cambio, en el Guadalete-Barbate se ha producido un descenso de 3 hm3 (-0,18%) en los últimos siete días, dejando a la demarcación con un total de 1.516 hm3 de agua almacenados (93,06%).

Sin embargo, acumula un incremento de 1.019 hm3 en comparación con la misma semana de 2025 y en el promedio de los últimos diez años los datos actuales suponen contar con 800 hm3 más de agua.

Por último, en la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza se ha producido un incremento del agua almacenada de 2 hm3 (+0,18%) en una semana, crecimiento que eleva el total embalsado hasta los 1.068 hm3

Esta cantidad supone el 95,79 % de la capacidad de la demarcación, de manera que cuenta con 473 hm3 más de agua que en la misma fecha de 2025 y con 420 hm3 más que la media de los últimos ocho años.