Los estudiantes de FP en Andalucía podrán completar su formación en CaixaBank

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha firmado un convenio de colaboración con Juan Ignacio Zabra, el delegado territorial de CaixaBank en Andalucía, para impulsar la fase de formación en empresa u organismo equiparado, una fase clave en la Formación Profesional porque acerca al alumnado a contextos reales de trabajo y mejora de forma directa sus posibilidades de inserción laboral.

La consejera ha señalado que el convenio ofrece a los estudiantes de Administración y Gestión formarse en una entidad líder en el ámbito financiero, que tiene procesos de gestión avanzados, apuesta por la digitalización y posee una cultura empresarial orientada a la atención al cliente. En total, ofrecen a la Consejería 10 plazas formativas repartidas por diferentes provincias de Andalucía, como son Granada, Málaga y Sevilla.

Castillo ha asegurado, además, que el convenio firmado contribuye al desarrollo del talento joven, al mismo tiempo que fomentan la innovación y la mejora continua en la Formación Profesional andaluza. Muestran, además, el compromiso de la Junta por crear colaboraciones estratégicas que promuevan la FP dual y permitan a los estudiantes formarse con tecnologías avanzadas, preparándolos para los desafíos del futuro laboral.

Además, esta colaboración ejemplifica el modelo de cooperación público‑privada que la FP andaluza necesita: una alianza donde todos ganan. “Gana el alumnado, que mejora sus oportunidades de empleo y gana también el tejido productivo andaluz, que se beneficia de jóvenes mejor preparados y con experiencia real en empresas del sector”, ha dicho.

Los convenios, con una vigencia de cuatro años, recogen la realización de actuaciones conjuntas que permitan incrementar el número de alumnado que cursa estas enseñanzas, con el fin de promover una mejor inserción laboral, adecuar la oferta formativa a la demanda del mercado laboral y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de competencias profesionales a lo largo de toda su vida.

El documento también tiene como objetivo impulsar la fase de formación en empresa u organismo equiparado de la FP. Para ello, la Consejería se compromete a distribuir entre los centros docentes públicos las plazas formativas ofertadas por la entidad colaboradora, así como formalizar los convenios de colaboración entre las empresas y los centros educativos.