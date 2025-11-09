Feijóo llama al voto útil desde Andalucía, "si quieren que gobierne el PP, voten al PP"

Alberto Núñez Feijóo llegó a Sevilla en la tarde del sábado para evitar retrasos en los transportes pero no se ha visto con Juanma Moreno ni ha aparecido en el Congreso del PP hasta que no le ha tocado su turno de intervención, en el acto de clausura de este domingo. Como cabía esperar, ha alabado la gestión del líder andaluz a quien ha llamado "amigo", lo que considera "un regalo", y también le ha recordado que ganaba las elecciones por mayoría absoluta en Galicia hasta que "Moreno entre otros", "me sacaron de Galicia para llevarme a Madrid".

Sin referirse expresamente a Vox, Núñez Feijóo ha sido claro en sus palabras, llamando a los españoles a canalizar su "desahogo" ante la "corrupción" que, en su opinión, caracteriza al Gobierno de Pedro Sánchez depositando su confianza en el PP para posibilitar con sus votos un "cambio" en el Ejecutivo de la nación, y ha subrayado que el "único camino" para lograr ese propósito pasa por votar al PP. "No hay otro camino, no nos despistemos", ha advertido el líder nacional del PP, "si quieren que gobierne el PP, voten al PP"

Alberto Núñez Feijóo ha intervenido después de Juanma Moreno para clausurar este congreso, ante un auditorio en el que se encontraban, entre otros, el secretario general del PP, Miguel Tellado, los vicesecretarios nacionales del PP Cuca Gamarra, Elías Bendodo y Juan Bravo, y el presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Feijóo ha dedicado parte de su intervención a repasar los casos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha cargado contra el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE por sus "mentiras", al tiempo que ha aseverado que el PSOE "cuando está hundido ha demostrado que es capaz de todo", y su "listón ético está en el subsuelo". Asimismo, ha señalado que "por supuesto que crece el malestar" entre la ciudadanía y que "la gente necesita un cambio", pero ha advertido de que "un desahogo de cinco minutos no sirve para nada", y "el mayor desahogo es ganar, y es ganar y gobernar", ha añadido para remarcar que el "único camino" para posibilitar un "cambio" de gobierno es votar al PP.