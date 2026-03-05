El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes

Las ocho capitales andaluzas son diversas pero están unidas por un lazo común: todas están en obras. Desde Almería a Huelva pasando por Cádiz, Málaga, Jaén, Córdoba, Granada o Sevilla hay calles levantadas, inconvenientes para el tráfico y quejas de los vecinos, pero sus respectivos alcaldes y alcaldesas las defienden como sus mayores tesoros: el Metro en Granada, Sevilla o Málaga, el soterramiento del tren en Almería, o la integración del puerto y la ciudad en Huelva y Almería. No es el único asunto en el que están de acuerdo los alcaldes. El Grupo Joly, de la mano de Hidralia, los ha reunido en Antequera para debatir sobre la construcción de un futuro sostenible.
1/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
2/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
3/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
4/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
5/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
6/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
7/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
8/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
9/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
10/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
11/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
12/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
13/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
14/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
15/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
16/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
17/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
18/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
19/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
20/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
21/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
22/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
23/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
24/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
25/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
26/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
27/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
28/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
29/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
30/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
31/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
32/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
33/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
34/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
35/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
36/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
37/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
38/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
39/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
40/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
41/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana
42/42El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes/Javier Albiñana