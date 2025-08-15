El Gobierno andaluz reafirma que no acudirá a la quita de la deuda pese su encarecimiento

El Gobierno andaluz mantiene su posición de no acudir a la condonación de la deuda contraída con el Estado. La Dirección General de Tesorería de la Junta calcula que el pago de los intereses no será tan alto como ha proyectado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que en un estudio reciente ha pronosticado que la cifra llegará a los 1.357 millones de euros en 2028. Según esta dirección general, lo que se pagará ese año serán 936 millones de euros.

Las previsiones de la Junta difieren de las de Fedea, aunque ambas coinciden en que el coste irá en aumento porque los tipos de interés han subido y no regresarán al nivel cero de los años pasados. La Consejería de Hacienda sostiene que el incremento del volumen de la deuda será menor porque los años presupuestarios se están cerrando sin déficit. Aun así, la deuda calculada será de 41.534 millones de euros en 2028, unos 2.000 millones de euros menos de los previstos por Fedea, y el coste de los intereses alcanzará los citados 936 millones de euros. Habrán crecido un 26,49% en cuatro años.

El Gobierno andaluz da tres razones para no acogerse a la condonación de la deuda que ha propuesto el Ministerio de Hacienda. Entiende que supondría una "mutualización" de la deuda de las autonomías que pasaría a ser del Gobierno central y, por tanto, de todos los españoles; sostiene que el dinero empleado en pagar los intereses no podrá destinarse a los servicios públicos, debido a la regla de gasto, y critica que esto empeorará la calificación crediticia del Estado.

El Gobierno central y las comunidades gobernadas por el PP difieren por completo en el análisis de las consecuencias. El Ministerio de Hacienda defiende que si Andalucía se quitase los 18.791 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica mejoraría su solvencia y se ahorraría 3.000 millones de euros en pago de intereses.

No obstante, la situación de la deuda en Andalucía es mejor que en otras comunidades. El incremento medio en las autonomías ha sido del 21,32% entre 2018 y 2024, mientras que en Andalucía se ha situado en el 14,36%. El peso de la deuda andaluza está por debajo de su peso poblacional.