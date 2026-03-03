El Gobierno central ha tramitado más de 200 expedientes de ayudas por el temporal en Andalucía

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha cifrado este martes en 1.100 los andaluces atendidos y en más de 210 los expedientes de ayudas tramitados en las oficinas de atención creadas por el Ejecutivo para ofrecer información y tramitar el paquete de ayudas por valor de más de 7.000 millones de euros con el que afrontar los daños provocados por la sucesión de borrascas de los pasados meses en la región.

El delegado del Gobierno ha reclamado también a la Junta mayor diligencia en la gestión de las ayudas para paliar los daños de las borrascas de febrero, ya que algunos de los trámites no se podrán completar hasta abril, y también que incremente las partidas previstas para recuperar infraestructuras de su competencia.

Estas atenciones se han acumulado desde que se abrió la primera oficina, el 26 de febrero en Grazalema, según ha señalado el delegado del Gobierno en Andalucía durante una visita a la oficina en el municipio granadino de Cenes de la Vega con motivo de su apertura.

Fernández ha puesto de manifiesto "el interés del Gobierno por dar una respuesta rápida y real a los afectados", que ya alcanzan los 210 expedientes de ayudas tramitados a través de las 18 oficinas abiertas, diez oficinas comarcales y ocho subdelegaciones del Gobierno.

A ellas se les sumarán entre este miércoles y el jueves otras cuatro de las provincias de Málaga y Cádiz, según ha anunciado Fernández, así como las previstas en las 417 oficinas de correos distribuidas por las zonas afectadas, "por lo que son cerca de 440 centros de la Administración General del Estado donde se atiende, informa y tramitan", ha añadido en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Fernández ha visitado Cenes de la Vega, donde ha informado a su alcaldesa, Montserrat Muñoz, y al resto de los alcaldes de la zona, de la apertura este martes de una oficina de atención integral en la localidad y a quienes ha transmitido la "total disposición del Gobierno de España por colaborar en la recuperación".

A ello ha unido la apertura, el pasado viernes, por parte del Ministerio de Agricultura, del plazo para presentar daños en caminos e infraestructuras agrícolas, con cargo a 600 millones de euros.

Sobre esta cuestión, ha indicado que las subdelegaciones del Gobierno convocarán esta misma semana las comisiones provinciales para el arreglo de caminos agrícolas de uso común y ya se ha enviado a las delegaciones provinciales de la Junta y a las diputaciones provinciales la petición para que designen a sus técnicos.

"En cuanto así sea, se cerrará la fecha para su constitución, de manera que puedan comenzar cuanto antes a recopilar toda la información necesaria para el arreglo de los caminos", ha indicado.

"El Gobierno de España estuvo durante los temporales para atender la emergencia con un dispositivo de más de 10.200 efectivos de la Administración General del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Ejército, y también está en la reparación y recuperación de los daños y en la atención de los sectores afectados con una respuesta inmediata, desde la cercanía y la urgencia", ha asegurado Fernández, que ha comparado esta forma de actuar y de gestionar las políticas públicas con la de otras administraciones, a quienes ha reclamado que "acompasen su gestión a las del Gobierno de España y gestionen con la misma inmediatez y cercanía a la ciudadanía".