El Gobierno destina 250 millones en avales para autónomos y empresas afectadas por las borrascas

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo del consejo de ministros que regula el primer tramo de avales para autónomos y empresas damnificadas por el temporal de borrascas. La medida cuenta con una dotación de 250 millones de euros y tiene como objetivo facilitar la reconversión empresarial y contribuir a la reactivación económica de las zonas afectadas por los fenómenos meteorológicos.

Las entidades financieras adheridas podrán solicitar el aval desde el momento de la firma del contrato correspondiente con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta el 30 de noviembre de 2026. Según establece el BOE, los avales podrán otorgarse hasta el 31 de diciembre de 2026, tratando de proporcionar un margen temporal para que empresarios y trabajadores por cuenta propia accedan a esta línea de financiación respaldada por el Estado.

El texto oficial establece que el importe máximo de la financiación no podrá superar los 12,5 millones por empresa, quedando determinado por la finalidad y duración de cada operación. Las entidades financieras evaluarán las solicitudes conforme a sus políticas de riesgo habituales, sin perjuicio de las comprobaciones posteriores sobre las condiciones de elegibilidad que establece la normativa.

Operaciones cubiertas y exención de comisiones

Podrán acogerse a la cobertura del aval nuevas operaciones de préstamo, leasing, renting, confirming y cualesquiera otras destinadas a inversiones que permitan la renovación de activos fijos o ampliar, mejorar o diversificar el establecimiento o el proceso general de producción, así como operaciones de financiación de la reconversión de la actividad económica. Como medida adicional de apoyo, las entidades financieras no aplicarán comisiones de apertura ni reembolso a estas operaciones avaladas por el ICO.