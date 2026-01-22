La Guardia Civil cierra la inspección del accidente y entrega el primer atestado al juez

La Guardia Civil ya ha cerrado la inspección del accidente ferroviario de Adamuz y ha entregado el primer atestado a la juez que instruye en caso, una vez que se ha dado por cerrada la búsqueda de desaparecidos con el resultado de 45 fallecidos. Así lo ha comunicado oficialmente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, Carlos Domínguez, quienes han comparecido ante los medios de comunicación para dar explicaciones del dispositivo que han mantenido y de las primeras pesquisas de la investigación sobre las causas del accidente.

Los agentes de la Guardia Civil ya han tomado declaración a todos los tripulantes de los dos trenes así como a varios testigos que viajaban en los mismos para elaborar el primer informe y poder determinar las circunstancias exactas de aquel momento del domingo 18 de enero. Asimismo, han colaborado en la custodia y el traslado del trozo de vía que está en el foco de las pesquisas desde el primer momento hasta un laboratorio especializado de Madrid donde se va a analizar con los correspondientes medios técnicos. También han custodiado las cajas negras de los trenes que todavía no se han abierto y cuando lo hagan será en presencia tanto de los agentes de la Guardia Civil encargados por la juez para ello como por los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

Asimismo, están recopilando todas las imágenes de las cámaras de la estación así como del interior de los trenes, si bien no han querido dar más detalles aludiendo a la obligada reserva legal en la investigación.

Pero también el coronel Domínguez ha dado datos precisos: En los dos trenes viajaban 480 personas en total, 289 en el Iryo y otras 191 en el Alvia. Sólo falta por identificar legalmente a los dos fallecidos que se han encontrado a las 14.45 horas de la tarde de este jueves, si bien sólo restaban dos personas por aparecer. Lo que sucede es que el levantamiento de los cadáveres está resultando muy complicado por el lugar donde han aparecido, en el último vagón del Alvia que había caído por el terraplén. Hay 43 personas ya con autopsias practicadas e identificadas: 22 mujeres y 21 hombres, uno de ellos menor. 40 de ellos son españoles, así como una rusa, una alemana y una marroquí.

La Guardia Civil ha realizado 2.500 fotografías además de vídeos por medios aéreos y terrestres con los que ahora se va a trabajar para elaborar un informe para la juez encargada del caso.

Tanto el ministro Fernando Grande-Marlaska como el coronel Domínguez han insistido en que la Guardia Civil fue alertada por una llamada del 112 al Centro de Coordinación de Servicios (COS) de la Comandancia de Córdoba a las 19:47 y que a las 20:00 horas ya estaba allí la primera patrulla de la benemérita. Fueron estos agentes los que, viendo la dimensión del problema, avisaron al resto de servicios de emergencia. A partir de ahí se inició un dispositivo coordinado en el que han colaborado todos los servicios de todas administraciones. "Hemos respondido con rapidez y eficacia, como corresponde al Estado moderno donde vivimos" ha dicho el ministro.

Reparto de tareas

El coronel Domínguez ha dejado claro desde el primer momento que el trabajo de los agentes se centra, una vez atendidas las víctimas claro, en averiguar las causas que han causado la tragedia para que la autoridad judicial determine las acciones penales correspondientes. Para ello están trabajando en la investigación que está "en fase preliminar" y que lo hacen de manera coordinada con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, un organismo independiente pero dentro del Ministerio de Transportes, que también busca las causas del siniestro "para hacer recomendaciones a futuro y tratar de evitar que se vuelvan a producir situaciones como esta".