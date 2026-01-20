La Guardia Civil confía en tener pronto el resultado de la identificación de las víctimas de Adamuz

Traslado de las muestras de ADN para su estudio en Madrid por la Guardia Civil este martes.

Los laboratorios centrales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, ubicados en Madrid, están ya analizando las muestras de ADN recogidas en los cadáveres del accidente de trenes ocurrido en Adamuz este domingo para proceder a su cotejo e identificar a las víctimas, cuyos resultados espera tener pronto.

El comandante Serrano es el jefe del Departamento de Biología del Servicio de Criminalística y llegó hace unas horas del lugar del accidente, que ha causado al menos 41 muertos, para recibir en los laboratorios las muestras. Confía en tener cuanto antes los resultados.

Desde el laboratorio del departamento de Biología, el comandante ha explicado a Efe que sus compañeros de Criminalística (unos 30 agentes) se encuentran en Córdoba realizando labores de identificación, como la recogida de huellas y de muestras de ADN.

Con los perfiles genéticos de los familiares que han donado muestras y los recogidos en los cadáveres o restos cadavéricos que van a apareciendo en el lugar del accidente, el laboratorio realiza el cotejo y cuando salta la coincidencia, se comunica al Centro de Integración de datos.

Esa identificación se comunica al juez, que es quien autoriza que se informe a los familiares.

Serrano indica que la identificación de los cadáveres que han resultado amputados es algo más compleja, porque hay que recoger muestras de ADN de todas las partes halladas y proceder a los cotejos para llegar a la "reconciliación" del cuerpo.

Las primeras muestras llegaron anoche desde Córdoba en helicóptero. Se trata de las que se han extraído ya de todos los cadáveres a los que se les ha practicado la autopsia. Esta misma mañana estaba previsto que llegaran más desde Málaga y Huelva y otras en otro helicóptero desde Córdoba.

Esta misma noche o mañana llegarán las de los cadáveres a los que hoy se está practicando la autopsia.

El Departamento de Biología está ya trabajando para obtener los resultados cuanto antes "sin solución de continuidad", ha enfatizado el comandante.

Según Serrano, los tiempos se han reducido considerablemente gracias a la coordinación de los diferentes servicios de la Guardia Civil, entre ellos el aéreo.

"Nuestros compañeros de Policía Judicial hacen que tanto el Departamento de huellas dactilares como el de genética podamos tener una identificación en un tiempo mucho más corto que hace una década", ha recalcado.

Para poder cotejar las muestras es fundamental la participación de los familiares de las víctimas. Por ello, la Guardia Civil ha habilitado cinco puntos en Madrid, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla para la recepción de esas muestras.

Dice Serrano que es muy importante que cualquier persona que eche de menos a un familiar, denuncie la desaparición, y recuerda que no es solo la muestra de ADN la que puede ayudar a la identificación, sino muchos más datos de su fisonomía.

Porque también puede contribuir a identificar a personas que no han resultado fallecidas, pero pueden encontrarse desorientadas o en cualquier otra situación.

"Se pueden pedir radiografías dentarias para identificar dentalmente, detalles de tatuajes, cicatrices, altura, etc.... Muchos datos que pueden llegar a orientar a esa identificación", ha añadido.