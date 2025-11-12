Hacienda convoca a las comunidades para hablar de la reforma de la financiación autonómica

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado a las comunidades para una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará el próximo lunes, y donde se abordará el techo de gasto de 2026 y la reforma del sistema de financiación autonómica.

El Gobierno y la Generalitat han venido negociando un modelo de financiación que incluye la recaudación de impuestos estatales por parte de esta administración autonómica, pero aún no se conocen los detalles. En la reunión del lunes no está previsto que se informe de ello con exactitud, pero sí se tratará cómo va una reforma que, según los planes del Ejecutivo, debería extenderse a otras comunidades.

El Gobierno también informará del techo de gasto de 2026, que es la cantidad que define el gasto no financiero del Estado. Este es un requisito imprescindible para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, aunque no es necesario que el Congreso lo apruebe, basta con su conocimiento. Es distinto al límite que se le pone al déficit y la deuda, que sí requiere la aprobación de la Cámara.

(...habrá ampliación)