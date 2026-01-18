Heridos leves del accidente de trenes y familiares, trasladados al polideportivo de Adamuz

Los heridos leves en el accidente de trenes que ha costado la vida a al menos 21 personas y heridas graves a otras 25, así como familiares de los viajeros, están siendo trasladados al polideportivo de Adamuz, segun han informado a EFE fuenes de la Guardia Civil.

Tras el accidente, el instituto armado ha cortado los accesos a Adamuz para facilitar el tránsito de las ambulancias y otros servicios de emergencias que están actuando tras el accidente, según ha pdodio comprobar EFE.

Hasta esos puntos de acceso han estado llegando a lo largo de la noche varias decenas de familiares de viajeros pidiendo información que van a ser conducidos al Polideportivo.

También están acudiendo vecinos del pueblo para ofrecer mantas y agua para los heridos y el resto de viajeros que iban en los trenes.

En las últimas horas están saliendo numerosas ambulancias con heridos que están evacuando a los centros sanitarios más cercanos como el Hospital Reina Sofía de Córdoba o el hospital de Andújar, en Jaén, así como autobuses que trasladan a los viajeros que han resultado ilesos.

La Junta de Andalucía ha desplegado un dispositivo sanitario con más de una veintena de equipos de emergencia y se ha instalado en el edificio de Adif en Adamuz un pesto médico avanzado, donde se va a realizar el triaje de los heridos, una atención sanitaria inicial y la estabilización de los afectados antes de su traslado a los hospitales.