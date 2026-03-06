Iberia elimina el tope de 99 euros en vuelos a Andalucía desde el 9 de marzo

Iberia anuncia que pondrá fin al límite de precio de 99 euros en los billetes de clase turista con destino a Andalucía a partir del próximo lunes, 9 de marzo, según ha confirmado la compañía aérea a Europa Press. Esta política tarifaria especial, que estará vigente hasta el domingo 8 de marzo inclusive, fue implementada como respuesta directa a la suspensión del servicio ferroviario tras el accidente registrado en Adamuz el pasado 18 de enero.

La aerolínea española mantuvo una operativa reforzada hacia la comunidad autónoma andaluza, incrementando progresivamente su capacidad hasta el 15 de febrero. En esa fecha, Iberia añadió un vuelo diario adicional en ambos sentidos entre Madrid y Sevilla, lo que supuso incorporar 6.596 nuevas plazas al mercado. Además, en las conexiones con la capital hispalense se realizó un cambio de aeronave en determinados servicios, sustituyendo los Airbus A320 por los más amplios A321 para aumentar la capacidad de pasajeros. Durante todo el periodo de aplicación de esta medida extraordinaria, el precio máximo por trayecto se fijó en 99 euros desde el 19 de enero hasta este domingo inclusive.

En total, Iberia ha programado más de 27.000 plazas adicionales para las conexiones aéreas con Andalucía durante este periodo excepcional. La ruta Madrid-Sevilla ha sido la más reforzada, con 19.270 plazas adicionales programadas, lo que representa un incremento del 74% respecto a la capacidad habitual. Por su parte, la conexión con Málaga incorporó 5.856 plazas más, alcanzando un aumento del 57% en su oferta regular.

Normalización de los transportes tras el accidente

También los autocares que conectan Andalucía con Madrid recuperan la normalidad y operan ya sin refuerzos adicionales. Como ha comunicado la compañía de transportes Socibus a Europa Press, la empresa opera con su programación habitual. El repunte de viajeros en febrero fue "especialmente significativo", pues registró un 232% más que en el mismo periodo del año anterior. En total, 42.752 personas han demandado el transporte en autobús entre Andalucía y Madrid con esta compañía, la única que opera algunas líneas como Madrid-Sevilla, coincidiendo con las dificultades en el transporte ferroviario tras el accidente.