Los investigadores de Adamuz pedirán instalar GPS en todos los trenes de alta velocidad

Los investigadores del accidente de Adamuz recomendarán la instalación de GPS en los trenes de alta velocidad. “Ae trata de una de las medidas que valoran incluir en el informe final tras el análisis de las cajas negras, para conocer con mayor precisión dónde están en cada momento”. La medida, que podría ayudar en incrementar las medidas de seguridad en todos los convoyes, “no se ha implantado todavía en ningún país de Europa”.

A finales de esta semana, o a comienzos de la siguiente, el perito designado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tiene previsto proceder al análisis de la soldadura que, según todos los indicios manejados hasta el momento, es el causante directo de la cadena de hechos que originó el accidente ferroviario. También se analizarán todas las piezas recuperadas del lugar del siniestro.

Según adelantó RTVE, lo que sí se ha analizado hasta ahora son las dos cámaras de circuito cerrado de televisión que se encuentran en cada uno de los vagones de los trenes Iryo, también en los siniestrados en la localidad cordobesa. Serán claves a la hora de determinar la dinámica de los primeros momentos del descarrilamiento, aunque no incluyen toda la secuencia posterior.

Tal y como se supo durante el día de ayer del primer análisis de las cajas negras, fueron apenas 15 segundos los que transcurrieron entre el descarrilamiento del convoy del Iryo y el impacto con el de Alvia. El maquinista de este último, no tuvo tiempo material para activar los frenos del tren. Además, se comprobó que éste último había salido cinco minutos tarde de la estación de Atocha hacia su destino en la capital onubense, de donde procedían la mayoría de las víctimas. Los datos extraídos de las cajas negras fueron analizados con el apoyo de técnicos de Iryo, Hitachi, Actren, Renfe Viajeros y Hasler Rail.

Por último, tal y como adelantó ayer este periódico, la Junta de Andalucía confirmó que se presentará como acusación particular en las diligencias abiertas en el Juzgado de Montoro que investiga las circunstancias que influyeron en el siniestro. Según señaló la portavoz del Ejecutivo, Carolina España, después de la celebración del Consejo de Gobierno, entre los argumentos se encuentra, “además del fallecimiento de 46 personas”, la existencia de “un perjuicio relevante para la Junta”, entre las que concretó partidas como las derivadas de la “atención de las emergencias, a las familias afectadas y la garantía de servicios esenciales”.

Además, se añadieron los “impactos significativos en el sector turístico” además de la importante “perdida económica” derivada de la interrupción del transporte, por lo que hay un “perjuicio relevante”, necesario para poder personarse.