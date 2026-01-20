Juanma Moreno apuesta por la lealtad institucional

El Gobierno andaluz ha apostado por la lealtad y cooperación institucional desde el primer momento de la tragedia. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mantenido conversaciones constantes con el ministro de Transporte, Óscar Puente, y también habló por teléfono con Pedro Sánchez, así como con el rey Felipe VI. Ayer toda la comitiva de los representantes gubernamentales visitaba la zona siniestrada manteniendo una cortesía institucional como muestra de respeto a las víctimas. Hoy irán los reyes. “Creo que todos nos debemos felicitar por la colaboración y coordinación de las diferentes administraciones”, dijo.

Ni Juanma Moreno ni ningún otro representante de la Junta entró en polémica con el Gobierno central, manteniendo las distancias con los asuntos de competencia de las otras administraciones. Una letaltad institucional que fue recíproca, ya que desde el Gobierno central también mantuvieron un exquisito respeto sobre el operativo sanitario.

La imagen que han dejado los representantes institucionales en esta tragedia dista mucho de la que se ha podido ver en otras tragedias, como sucedió en la dana de Valencia. Ya llegarán los tiempos de los reproches políticos. Hay que destacar que todos los representantes políticos de Andalucía siguieron en esa misma tónica: apoyo a las víctimas, agradecimiento al pueblo de Adamuz y a los profesionales sanitarios que han trabajado a destajo sobre todo en las primeras horas, las más críticas, para salvar el mayor número de vidas posible y atender a los heridos.

El presidente andaluz atendió a los medios de comunicación varias veces a lo largo de la jornada alertando de la grave situación en la que se encontraban los vagones del Alvia que se habían caído por el talud de cuatro metros. “Cuando llegué a la zona cero fue terrible, había muchos cadáveres”, dijo en una de las entrevistas concedidas. Pero también quiso defender el sistema ferroviario en España. Juanma Moreno, reivindicó la seguridad del sistema ferroviario español e instó a que no se tenga “miedo al tren”, después del grave accidente.

El presidente andaluz dijo que “afortunadamente tenemos líneas de ferrocarriles seguras que hay que cuidar, proteger y mantener para tener las máximas garantías posibles”, e indicó en que la alta velocidad es un medio “muy seguro”. También expresó su agradecimiento por la “solidaridad y calidez” que le demostraron a lo largo de toda la jornada los presidentes de comunidades autónomas, que le ofrecieron su colaboración, con medios técnicos y sanitarios que no hicieron falta. Sí colaboró la Unidad Militar de Emergencias, clave en una parte del operativo.

En otras declaraciones públicas, Moreno dijo que, dado que España es un país “muy dado a la confrontación política y a los debates intensos”, lo mejor es la “máxima transparencia” para que “todo el mundo sepa la verdad”.