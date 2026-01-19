Juanma Moreno: "Es posible que se supere la veintena de muertos"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha declarado esta noche en Adamuz que la cifra de muertos "superará la veintena" porque los equipos de emergencia aún no han conseguido excarcelar a algunos accidentados que se encuentran atrapados en algunos vagones. La peor parte del accidente se la ha llevado el tren que iba hacia Huelva. Alguno de sus primeros vagones han caído en un talud de cuatro metros.

Juanma Moreno se ha trasladado esta noche a Adamuz. Allí ha declarado que hay 75 personas ingresadas en hospitales, 15 en una situación grave y un número no determinado de cuerpos en algunos vagones. Hay seis médicos forenses trabajando en la zona para identificar los cadáveres. Según Moreno, aún quedan muchas horas para que se puedan conocer sus identidades.