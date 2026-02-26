Juanma Moreno señala a su rival electoral y acusa a Vox de querer arriar la bandera de Andalucía

Moreno ya no sabe cómo decirlo, las elecciones andaluzas serán en el mes de junio cuando se cumplen cuatro años desde las últimas, aunque quiere guardarse la sorpresa de si será el domingo 14 o el 21. Lleva meses repitiendo el mismo argumento, anunciando que agotará la legislatura a pesar de lo que no paran de correr rumores sobre la fecha electoral, desatando los nervios en todas la fuerzas políticas, incluyendo también a sus propios diputados. Este jueves en el Parlamento andaluz lo ha dicho de otra manera: la Cámara se disolverá en el mes de abril; 54 días antes de que los andaluces tengan que ir a las urnas.

Y acto seguido ha señalado a su rival en las urnas. En las filas del PP hay preocupación seria por lo que pueda crecer Vox y por la necesidad de que sea necesario un pacto con los de Abascal para conservar la Junta; la estrategia popular será de aquí a las elecciones, mantener el centro, la distancia y apelar a este voto útil para que los andaluces distingan bien entre PP y Vox. La cercanía del Día de Andalucía le ha dado la coartada perfecta porque el portavoz del partido de Abascal, Manuel Gavira, ha sacado a colación la, a su juicio, "pelea por ver quién es más andalucista" que mantienen PP y PSOE.

"Se presentan a las elecciones de una institución en la que no creen", le ha dicho, "entonces, ¿para qué están ahí sentados? si lo que quieren es acabar con las autonomías y arriar la bandera de Andalucía", le ha dicho a Manuel Gavira al que también le ha preguntado si lo que pretende es "ir contra Andalucía".

A pesar de ese discurso, el portavoz de Vox denunciaba que los andaluces, "que no tenemos complejos por nuestro acento", siguen teniendo los mismos problemas de hace cuarenta años, "el médico, la vivienda, el trabajo y que nuestros hijos se tengan que ir fuera a buscarse la vida como hicieron sus abuelos". Claro que Gavira también arrimaba el ascua a su sardina defendiendo que Andalucía está perdiendo su seña de identidad "por la invasión migratoria ilegal y descontrolada". "¿Quiere más competencias o no para Andalucía?" era la respuesta de Moreno.

Las ayudas del Estado

Enmedio de la batalla entre ambos, la portavoz del PSOE andaluz, María Márquez, quería defender el enorme volumen de ayudas para los afectados por los temporales, 7.000 millones que este mismo jueves ya han empezado a tramitarse. La socialista pedía a Moreno "menos fotos y más gestión" sobre todo porque la vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que las primeras ayudas llegarán a los afectados en el mes de marzo. "La verdad es lo que pasa detrás de las cámaras y cuando se van las cámaras, usted desaparece", le decía María Márquez al presidente andaluz en su turno de palabra.

Moreno apelaba a la falta de credibilidad de las ayudas del Estado citando los retrasos que denuncian las víctimas de la dana de Valencia y del volcán de La Palma. Ante las constantes protestas del socialista Mario Jiménez, el portavoz parlamentario del PP le recordaba su pasado como portavoz, "ya lo fue una vez y lo echaron", le decía mientras Jiménez le lanzaba besos desde su escaño. Tal vez eso forme parte del modelo político andaluz; ha habido momentos de tensión y duras críticas de la oposición, pero no palabras gruesas. "Inane" es lo que ha llamado la portavoz socialista al presidente andaluz y su Gobierno.