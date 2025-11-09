La Junta adjudica 85 inmuebles para impulsar viviendas en Andalucía

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha culminado con éxito la adjudicación de 85 inmuebles distribuidos por todo el territorio andaluz mediante dos convocatorias públicas que finalizaron en los últimos meses. Este importante paquete inmobiliario incluye 36 parcelas residenciales que permitirán la construcción de 171 nuevas viviendas, 21 suelos de uso industrial y uno terciario, según ha confirmado la Administración autonómica a través de un comunicado oficial.

La iniciativa, gestionada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), complementa estas parcelas con 17 plazas de garaje, ocho locales comerciales y diversas dotaciones adicionales como un trastero y un suelo dotacional de uso deportivo. Todo ello supone una inversión total superior a los 9,4 millones de euros por parte de los adjudicatarios, lo que evidencia el interés del sector privado por estos activos públicos que estaban infrautilizados.

Este proceso de adjudicación se ha desarrollado a través de dos vías complementarias: la Oferta Permanente que estuvo abierta entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, y una convocatoria específica de subasta y concurso lanzada en junio del presente año. Ambas iniciativas responden a la estrategia autonómica de reactivar el mercado inmobiliario y generar oportunidades de desarrollo económico y creación de empleo en distintos puntos de la comunidad.

Distribución provincial de los inmuebles adjudicados

La Oferta Permanente ha permitido la adjudicación de 40 inmuebles valorados en más de 2 millones de euros. Entre las parcelas residenciales destacan las situadas en municipios como Obejo (Córdoba), Cartaya y Bonares (Huelva), así como en Jaén capital, Cártama (Málaga) y Casariche (Sevilla). Este primer paquete incluye también 16 suelos industriales distribuidos entre Serón (Almería), Cádiz capital y varias localidades jiennenses como Alcalá la Real, Huelma y Torredonjimeno.

Por otra parte, la convocatoria de junio ha resultado en la adjudicación de 45 inmuebles por un importe que supera los 7,4 millones de euros. La operación más relevante corresponde a una parcela en Jerez de la Frontera con capacidad para construir 103 viviendas libres, complementada con otra en Obejo donde podrán edificarse 10 viviendas. También destaca el conjunto de 25 parcelas unifamiliares en Cártama, que reforzará la oferta residencial en esta localidad malagueña en expansión.

Un caso especialmente significativo es la parcela adjudicada en el centro de Málaga, destinada a la promoción de cinco viviendas protegidas en régimen de alquiler. Los futuros inquilinos podrán beneficiarse de un descuento del 40% en las cuotas durante los dos primeros años de contrato, una medida que busca facilitar el acceso a la vivienda en una zona de alta demanda y precios elevados.

Diversificación de los activos inmobiliarios públicos

Además de las parcelas residenciales, la Junta ha logrado dar salida a diversos inmuebles de uso industrial y terciario. En concreto, se han adjudicado suelos para actividades productivas en Baza (Granada), Huelma (Jaén) y El Carpio (Córdoba), lo que contribuirá a diversificar el tejido empresarial de estas localidades y generar nuevas oportunidades de empleo.

La operación incluye también la venta de un suelo dotacional deportivo en Chipiona (Cádiz), que ampliará las infraestructuras de ocio y deporte en esta localidad costera. Asimismo, se han adjudicado 17 plazas de garaje, un trastero y dos locales comerciales en diversos municipios gaditanos, completando así un paquete inmobiliario de gran diversidad tipológica.

Rocío Díaz, consejera de Fomento, ha valorado positivamente estas adjudicaciones señalando que permitirán "dar uso a unos suelos que estaban infrautilizados y que, con estas operaciones, serán un revulsivo para la economía de Andalucía y de sectores productivos". Estas declaraciones reflejan el compromiso del gobierno andaluz con la movilización de activos públicos como herramienta de dinamización económica.

La política de vivienda de la Junta de Andalucía

Esta iniciativa de adjudicación de inmuebles se enmarca en la estrategia más amplia de la Junta para afrontar los retos habitacionales en la comunidad. La movilización de suelo público para la construcción de nuevas viviendas constituye una de las líneas prioritarias de actuación, complementada con ayudas directas y otros programas específicos dirigidos a colectivos con especiales dificultades de acceso.

El parque inmobiliario gestionado por AVRA representa un importante activo para desarrollar estas políticas. Muchas de las parcelas ahora adjudicadas proceden de desarrollos urbanísticos anteriores que quedaron paralizados tras la crisis inmobiliaria de 2008, y que ahora vuelven al mercado en un contexto económico y sectorial diferente, con mayor demanda de vivienda y suelo productivo.

Los expertos del sector valoran positivamente estas medidas de movilización de suelo público, aunque señalan que deberían complementarse con una agilización de los trámites urbanísticos y una mayor seguridad jurídica para los promotores. El objetivo final debe ser garantizar un flujo constante de nueva vivienda que responda a las necesidades de la población y contribuya a moderar los precios, especialmente en las áreas metropolitanas y costeras donde la tensión del mercado es mayor.

¿Qué impacto tendrán estas adjudicaciones en el mercado inmobiliario?

Las 171 nuevas viviendas que podrán construirse gracias a estas adjudicaciones suponen una aportación significativa al parque residencial andaluz, aunque los expertos coinciden en señalar que se necesitarían muchas más para equilibrar el mercado. La incorporación de estas unidades podría tener un efecto moderador en los precios locales, especialmente en municipios pequeños y medianos donde cada promoción nueva tiene un impacto proporcional mayor.

Por otra parte, la adjudicación de suelos industriales y comerciales contribuirá a la diversificación económica de las localidades beneficiarias. Estos desarrollos suelen generar empleo tanto durante la fase de construcción como en la posterior explotación, lo que tendrá un efecto multiplicador en las economías locales. En el caso concreto de Andalucía, donde el sector de la construcción tiene un peso relevante en el PIB regional, estas iniciativas adquieren especial importancia.

De cara al futuro, la Consejería de Fomento ha anunciado que continuará con esta política de movilización de activos públicos, preparando nuevas convocatorias para los próximos meses. El objetivo es seguir liberando suelo para usos residenciales, productivos y dotacionales, contribuyendo así a resolver los desafíos territoriales y económicos de una comunidad tan diversa y extensa como Andalucía.