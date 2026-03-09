La Junta de Andalucía anuncia un plan de acción para la defensa de los consumidores

Antonio Sanz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha anunciado un plan de acción de defensa de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía para el período 2026-2028. La propuesta, que prevé aprobarse este miércoles en el Consejo de Gobierno, permitiría "poner en marcha medidas para proteger a los consumidores, especialmente los más vulnerables, frente a las nuevas formas de comercio, muy relacionadas con la tecnología y la venta online y que representa nuevos retos a los que debemos dar respuesta". El plan cuenta con una inversión de 5,5 millones de euros.

Entre las medidas recogidas se incluye la puesta en marcha de la hoja electrónica de quejas y reclamaciones (Hoj@) a finales de abril, la digitalización de los procesos de información, el sistema de arbitraje e inspecciones de consumo, la elaboración de la primera Carta de Derechos de los consumidores que incluye la perspectiva de género o la creación de guías específicas para personas mayores consumidoras y para jóvenes.

Antonio Sanz ha incidido en que en los diferentes proyectos del plan "tiene un peso importante el uso de las nuevas tecnologías". El consejero ha señalado que se incorporará la inteligencia artificial (IA) al portal digital de Consumo Responde para asegurar "una respuesta inmediata desde esa primera toma de contacto". Además, prevé crear un sistema experto de arbitraje basado en la IA que "permita orientar a consumidores, empresas y profesionales acerca de la solución más probable a un conflicto concreto", y establecer una colaboración con la Red Andalucía Vuela para "integrar servicios digitales comarcales de consumo y el desarrollo de acciones para la profesionalización y especialización del personal de los servicios de consumo a nivel municipal".

Asimismo, tal y como ha destacado el titular de Sanidad, "vamos a promover la constitución de la Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo como órgano colegiado". Esto permitiría, según ha explicado, reforzar la defensa de los derechos de todos los consumidores a través de la coordinación de actuaciones entre la administración autonómica y local. "Más cooperación, más comunicación y más información para blindar juntos los derechos de los andaluces en materia de consumo", ha concluido.