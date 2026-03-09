La Junta de Andalucía convoca los destinos para los opositores que superaron los procesos selectivos

La Junta de Andalucía ha publicado varias resoluciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) mediante las cuales se ofertan plazas vacantes a opositores que han superado distintos procesos selectivos. Las convocatorias incluyen plazas de acceso libre y de promoción interna en diferentes cuerpos de la Administración General autonómica, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2022, 2023 y 2024.

Los aspirantes seleccionados deben ahora solicitar los destinos disponibles y hay un breve espacio de tiempo para hacerlo: entre diez y veinte días, según la modalidad de acceso. Este trámite es uno de los últimos pasos del proceso selectivo, previo a la adjudicación definitiva de puestos y al nombramiento como funcionarios de carrera o a la promoción efectiva en la Administración.

La oferta de destinos para el cuerpo de gestión administrativa, especialidad administración general (A2.1100), incluye vacantes correspondientes a las ofertas de empleo público de 2022 y 2023. Los aspirantes que superaron el proceso selectivo de acceso libre cuentan con un plazo de 20 días hábiles desde la publicación de la resolución para presentar su solicitud de destinos en las plazas ofertadas.

Convocatorias de promoción interna

Para los procesos de promoción interna vinculados a la oferta de empleo público de 2024, se han publicado ofertas de vacantes en cuatro cuerpos y especialidades diferentes. Entre ellas se encuentran el cuerpo superior facultativo, opción pesca (A1.2010); el cuerpo superior facultativo, opción ingeniería agrónoma (A1.2002); el cuerpo superior facultativo, opción psicología (A1.2016); y el cuerpo de ayudantes técnicos, especialidad agentes de medio ambiente (C1.2100).

El personal aspirante que opta a estas plazas de promoción interna dispone de 10 días hábiles desde la publicación de las resoluciones en el BOJA para solicitar los puestos ofertados. Los interesados deberán indicar su orden de preferencia entre los destinos disponibles, conforme a los requisitos establecidos en cada convocatoria.