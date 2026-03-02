La Junta de Andalucía crea un nuevo portal del empleo público

El Gobierno autonómico ha creado un portal destinado a reunir la información y los servicios relacionados con el acceso al empleo público y a la vida profesional del personal al servicio de la Administración.

El objetivo con el lanzamiento de esta nueva web es facilitar un punto único de consulta donde encontrar las convocatorias de procesos selectivos, hacer un seguimiento de las oposiciones y las bolsas de trabajo disponibles, así como informarse sobre la publicación de listados y fechas relevantes. La página web, Portal de Empleo Público, pretende ser útil para las personas desde que muestran interés por trabajar en la Administración hasta el final de su trayectoria profesional.

Con esta web se trata de ayudar, por un lado, a los ciudadanos que quieren opositar, con información sobre ofertas de empleo público, procesos selectivos e indicaciones sobre cómo comenzar el proceso. Las personas que ya están en la bolsa de empleo pueden consultar dichas bolsas, los contratos y las condiciones laborales. Los empleados públicos tienen la opción de acceder a la vida administrativa, a las opciones de movilidad y a los servicios y gestiones personales. Para los veteranos de la Administración hay información expresa sobre la jubilación y el cierre de la etapa profesional.

A este portal se incorpora la sede electrónica del empleo público, que permitiría avanzar en la tramitación electrónica de todos los procedimientos relacionados con el empleo público, según ha comunicado la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Durante un tiempo convivirán las páginas de información actuales con este nuevo portal para facilitar la transición y evitar las pérdidas de información, como han indicado desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios. No obstante, de forma progresiva la nueva página web centralizará la información y los procesos relacionados con el empleo público.