La Junta de Andalucía fija servicios mínimos ante la huelga general del domingo

El Gobierno autonómico ha fijado los servicios mínimos que deben quedar garantizados durante la jornada de huelga convocada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Así se recoge en una orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Entre otras medidas, se ha establecido un funcionamiento mínimo del 50% en el transporte público de viajeros para asegurar la movilidad, tanto en el transporte público urbano, como en el interurbano y el metropolitano, durante toda la jornada.

Además del transporte, la orden fija servicios mínimos en otros ámbitos considerados esenciales para la ciudadanía, como la sanidad, los servicios sociales, la atención a personas dependientes o los dispositivos de emergencias, donde se deberá asegurar la prestación básica de los servicios.

En el caso de los centros sanitarios, se deberán garantizar los servicios equivalentes a los establecidos para un día festivo, manteniendo la actividad en áreas críticas, urgencias y aquellos tratamientos o actuaciones que no puedan ser demorados por motivos médicos.

Asimismo, en los servicios sociales y centros de atención a personas mayores o dependientes se deberá asegurar la atención directa a las personas usuarias, especialmente en recursos residenciales o asistenciales donde la continuidad del servicio resulta imprescindible.

La regulación de estos servicios mínimos se realiza conforme a la normativa vigente y tras valorar las características de la convocatoria de huelga, así como el posible impacto que pudiera tener en la prestación de servicios públicos esenciales en Andalucía. En particular, la orden establece que las administraciones y entidades responsables de los distintos servicios deberán garantizar la prestación mínima necesaria para asegurar la continuidad de las actividades consideradas imprescindibles, especialmente en ámbitos como la asistencia sanitaria, los servicios de emergencias, la atención social o el transporte público.