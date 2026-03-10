La Junta concederá 3.000 euros de ayuda a los autónomos andaluces con su Plan Renove de vehículos

La Junta de Andalucía ha anunciado el lanzamiento del Plan Renove de Vehículos, dirigido específicamente a profesionales autónomos que contempla subvenciones directas de 3.000 euros para comprar vehículos eficientes no eléctricos. El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha presentado la iniciativa en Málaga durante el eMobility Expo World Congress, tal y como recoge Europa Press. La ayuda requiere el achatarramiento previo de un vehículo con más de diez años de antigüedad y con la ITV en vigor.

El consejero justificó la medida señalando que "los incentivos en los últimos años se han destinado a la promoción del vehículo electrificado, sin duda una tecnología de futuro que continúa avanzando, pero que aún hoy no se adapta por completo a las necesidades de todos los usuarios, como pueden ser los profesionales autónomos". Paradela enfatizó que para este colectivo, "el coche o la furgoneta no es un lujo, es su herramienta de trabajo", razón por la cual el Ejecutivo andaluz quiere "avanzar en la renovación de una flota que se encuentra envejecida abriendo los incentivos a otras tecnologías que no son la eléctrica, pero que también resultan altamente eficientes en la reducción de emisiones de CO2".

La Agencia Andaluza de la Energía gestionará el programa, que contará con un presupuesto inicial de cinco millones de euros. El plan financiará la adquisición de turismos (M1) y furgonetas (N1 con masa máxima de hasta 3.500 kg), siempre que tengan emisiones iguales o inferiores a 120g CO2/km y un precio máximo de 35.000 euros sin IVA. Los vehículos deberán ser nuevos y matricularse por primera vez en España, permitiéndose la compra directa, leasing financiero o renting.

Tramitación simplificada y carácter retroactivo desde enero

El incentivo se concede en régimen de concurrencia no competitiva y debe solicitarse directamente por el beneficiario, sin intermediación de entidades adheridas. La ayuda tiene efecto retroactivo, pues "la adquisición del vehículo podrá haberse realizado desde el 1 de enero de 2026", fecha que también se establece para la baja del vehículo antiguo, según explicó Paradela.

El programa tiene una tramitación 100% telemática. "El incentivo se pagará en el momento de la concesión de la ayuda, que será como máximo de un mes desde que se presente la solicitud, sin tener que esperar a presentar la documentación justificativa, como ocurre con el Moves, y sin necesidad de aportar ninguna documentación", destacó el consejero. Todas las comprobaciones de cumplimiento de requisitos las realizará de manera automatizada la Agencia Andaluza de la Energía.

Complemento al programa Moves con tecnologías alternativas

Este Plan Renove no sustituye al programa Moves. Como ha indicado Paradela, lo complementa, pues apoya la adquisición de vehículos no electrificados de alta eficiencia energética y bajas emisiones de CO2. Así, se amplía el abanico de tecnologías disponibles específicamente para el colectivo autónomo andaluz. Se ha realizado un acuerdo con la patronal de los concesionarios oficiales de automoción, Faconauto, para que los concesionarios difundan el nuevo programa entre sus clientes en una colaboración público-privada. Dicha patronal recordó que en España la edad media de los vehículos alcanza los 14,6 años, cifra que en Andalucía se eleva hasta los 15,2 años, por lo que "renovar el parque es el primer paso para avanzar en descarbonización".

El protocolo firmado tiene una vigencia de cuatro años y pretende enmarcar el diálogo entre la Administración andaluza y el sector para difundir tecnologías y soluciones eficientes, realizar acciones de divulgación y dar a conocer las líneas de financiación del Gobierno andaluz. El transporte representa el sector de mayor consumo energético en Andalucía, con el 43,4% del total de energía final demandada, con una dependencia de los derivados del petróleo que alcanza el 94,3%. A esto se suma que más del 63% del parque móvil andaluz supera los diez años de antigüedad. En este contexto, la renovación del parque de vehículos puede contribuir al avance en los objetivos de descarbonización fijados en la Estrategia Energética de Andalucía 2030.