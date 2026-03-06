La Junta culmina la reforma de la Intervención con una subida de sueldos

La reforma de la Intervención General de la Junta que ha llevado a cabo el Gobierno andaluz acaba de concluir con un aumento de las retribuciones de una parte de los funcionarios que forman parte de este órgano fiscalizador del gasto público. Una subida de sueldo que ha entrado en vigor el pasado día 1 y que tiene un tope máximo de 4.874 euros anuales que van a recibir los funcionarios que tengan asignadas explicitamente las tareas de “intervención”. Y que son 69 de los 171 integrantes de este cuerpo fiscalizador en la Intervención General de la administración además de otros en las intervenciones provinciales: Seis funcionarios en Almería, nueve en Cádiz, siete en Córdoba, ocho en Granada, siete en Huelva, otros siete en Jaén, nueve en Málaga y 11 en Sevilla. Se trata de personal funcionario de carrera, de nivel A1, que ocupan estas responsabilidades y que son puestos de libre designación.

En julio de 2023, el Gobierno andaluz aprobó un decreto para crear el Cuerpo Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta, unos funcionarios de élite, más profesionalizados para la tarea de fiscalizar cada euro de gasto público a partir de ahora. La decisión fue acogida de buen grado por los afectados, que entendían que le daba una mayor categoría a un trabajo clave en la administración andaluza y que permitía una mayor estabilidad en estos puestos. Pero los cambios no han sido fáciles. Todo lo contrario.

Los interventores se enfrentaron con el Gobierno andaluz en unas discrepancias que no se habían producido nunca hasta entonces. La consejera de Hacienda, Carolina España, cesó a la interventora general y nombró a Miguel Ángel Figueroa Teva quien nada más llegar cesó a los cinco interventores de mayor rango de la Junta.

Las responsabilidades

El aumento en las retribuciones llega a determinados puestos de la Intervención General y también a la Intervención del SAS, a la Intervención de los Fondos Feder, a la de los Fondos Feader, así como a la Intervención responsable del Control Financiero permanente.

En el decreto de aprobación de esta subida, el Gobierno andaluz explica que el objetivo de este cambio es “adecuar las retribuciones de los puestos a las responsabilidades efectivamente asumidas” porque “en dichos puestos recae la competencia para decidir sobre los actos, informes y demás tareas de control en todas sus modalidades de control previo, control financiero, control de subvenciones y supervisión continua.