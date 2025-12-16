La Junta mantendrá los descuentos en los transportes "salvo que cambien las reglas"

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, no ha entrado a censurar el abono transporte anunciado por el presidente del Gobierno, "todas las ayudas son buenas", pero sí ha destacado la oportunidad del anuncio de las mismas, "suena un poco a aguinaldo electoral", ha dicho en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de este martes. La portavoz de la Junta ha reclamado la convocatoria de una Conferencia Sectorial para debatir con las comunidades autónomas el abono único de transporte, que costará 60 euros mensuales (30 euros para los jóvenes) y servirá para viajar en todos los trenes de Renfe de Cercanías y Media Distancia, así como en los autobuses de largo recorrido.

Carolina España ha destacado la falta de información concreta sobre este programa, "parece que se ha invitado a las comunidades a incorporarse a esta herramienta, pero no sabemos el marco jurídico ni cómo se va a adaptar el desarrollo tecnológico a cada comunidad autónoma", según ha explicado. La portavoz también se ha preguntado quién lo va a financiar y cómo se va a compensar a las comunidades que gestionan sus transportes.

Por el momento, lo que sí ha confirmado es que la Junta mantendrá las bonificaciones al transporte público que ya están en vigor, aunque también en este punto hay incertidumbre para el Gobierno andaluz. "Todavía estamos a la espera de que nos llegue la comunicación oficial por parte del ministerio", ha advertido. "La Junta de Andalucía va a mantener esos descuentos como hasta ahora, salvo que haya cambiado alguna de las reglas del juego, que tampoco lo sabemos" aún. De esta manera, la portavoz ha confirmado que la Junta aportará su parte para dar continuidad a esos descuentos, "a la espera de que se nos comunique de forma oficial, y de saber si se van a mantener todas las condiciones y requisitos".