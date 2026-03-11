La Junta reparte 700 millones en ayudas al campo tras las borrascas en cuatro líneas de actuación

El Guadalquivir, a su paso por la localidad sevillana de Lora del Río.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha desglosado las ayudas directas al campo por valor de 700 millones de euros tras el temporal de borrascas que ha castigado Andalucía. La Junta ha estructurado estas subvenciones en cuatro bloques diferenciados para agilizar los trámites, según afirman, y acelerar la recuperación del sector primario.

El consejero, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado que esta división busca focalizar los recursos allí donde más se necesitan, tras conocerse las medidas del Ministerio publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Las ayudas han sido diseñadas para ser compatibles con las estatales y permitir que agricultores y ganaderos andaluces puedan restituir sus pérdidas lo antes posible.

Primer bloque: 500 millones para zonas inundadas

El bloque principal destinará unos 500 millones de euros a explotaciones situadas en la superficie anegada, que actualmente ocupa 272.000 hectáreas. De esta extensión, 70.000 hectáreas corresponden a cultivos leñosos y 200.000 a tierra arable. Estas ayudas se tramitarán bajo reglamento de exención, delimitándose por recintos y dirigiéndose a la restitución del potencial productivo.

Según ha detallado Fernández-Pacheco, actualmente se está realizando el estudio del importe por hectárea necesario para recuperar la capacidad productiva. La cuantía establecerá diferencias entre cultivos leñosos, tierra arable e invernaderos, con un máximo fijado de 150.000 euros por beneficiario en todos los casos.

Segundo bloque: 75 millones para ganadería extensiva

El segundo paquete de ayudas contempla alrededor de 75 millones de euros destinados específicamente a la ganadería extensiva, incluyendo también el sector apícola. Esta línea busca compensar los daños sufridos por las explotaciones ganaderas afectadas por el temporal.

Tercer bloque: ayudas por solicitud individual

Habrá un tercer grupo de subvenciones para aquellas explotaciones ubicadas fuera de la zona inundada que puedan acreditar daños superiores al 30% del potencial productivo. Estos perjuicios pueden haberse producido por viento, inundación en invernaderos, macrotúneles o árboles caídos.

En este caso, el procedimiento será por solicitud individual, y requiere previo informe técnico que justifique pérdidas por importe superior a ese porcentaje establecido.

Cuarto bloque: 10 millones para industrias

El último paquete contempla 10 millones de euros para industrias de manipulación o comercialización situadas en la zona inundada. El consejero ha indicado que actualmente están definiendo los sectores que se incluirán, con el objetivo de que la recuperación sea lo más ágil posible y las empresas puedan exportar sus productos sin inconvenientes.

Fernández-Pacheco ha destacado el trabajo coordinado con el sector agrario desde el inicio de la crisis provocada por las borrascas. El consejero ha agradecido la colaboración, mano tendida y buena interlocución de los representantes del campo andaluz. Los técnicos continúan trabajando en el diseño definitivo de las ayudas para no dejar a nadie atrás y llegar a todos los afectados.