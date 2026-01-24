El lujo de la artesanía andaluza de la mano de Palais des vents

El tan ansiado turismo de lujo, aquel al que aspiran los principales destinos tiene más que ver con la exclusividad de la artesanía y los productos hechos a mano que con las grandes marcas. Por eso, iniciativas como las que está poniendo en marcha la joven emprendedora Diana Dillner sirven para relanzar y ver los productos artesanales de siempre desde otra perspectiva. La boliviana afincada en Marbella es fundadora de Palais des vents, "un proyecto joven que nace del deseo de preservar e impulsar el trabajo artesanal en tiempos modernos, a través de la curaduría de objetos y la creación de piezas de diseño en colaboración con maestros artesanos de distintos sectores", explicó Diana Diller.

Esta plataforma web, pensada tanto para artistas como para el publico, tiene la intención de seguir colaborando con más artesanos y continuar explorando y dando visibilidad a nuevos sectores del trabajo artesanal.

Una de las creaciones de Melchor Tito para Palais de vents / M. G.

El primer lanzamiento es la colección realizada junto a Melchor Tito, un maestro alfarero con taller en Úbeda (Jaén), que representa una dinastía de esta artesanía que mantienen vivo el oficio del barro, y con un horno árabe anterior al 1234, galardonado de los premios nacionales de artesanía 2025. La colección Mujeres de Barro nace del encuentro entre el diseño contemporáneo y la alfarería tradicional. "Inspirada en mujeres que nos rodean, resalta la belleza del barro: sus curvas naturales, texturas imperfectas y tonos cálidos, celebrando la conexión entre luz, tierra y humanidad", explicó Dillner.

Se trata de piezas son únicas e irrepetibles, imposibles de reproducir con exactitud, por lo que cada una es realmente exclusiva. "Yo realizo los diseños y los artesanos, los ejecutan. Mi intención es seguir recorriendo los pueblos andaluces buscando esos objetos realizados a mano y los oficios que se están perdiendo y reinventarlo para convertirlo en un objeto decorativo de lujo", afirmó Diana Dillner.