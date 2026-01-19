El maquinista del Alvia, uno de los muertos en el accidente de Adamuz

El maquinista del tren Alvia procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, es uno de los fallecidos en el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba), que deja ya 21 fallecidos, según han confirmado a Europa Press fuentes de Renfe.

El descarrilamiento fue registrado sobre las 19.45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba).

Éste provocó que el vehículo invadiera la vía contigua, por donde circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.